Autofahrer flieht vor Polizei und verletzt mehrere Menschen

Storkow. Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer am Donnerstag auf der A12 mehrere Menschen verletzt und ist mit zwei Polizeiwagen kollidiert. Polizisten wollten nach eigenen Angaben das Fahrzeug in Berlin kontrollieren. Daraufhin flüchteten der Fahrer und seine beiden Mitinsassen mit dem Auto auf die A 12 Richtung Polen. An der Anschlussstelle Storkow (Oder-Spree) fuhr das Auto auf einen Streifenwagen der Polizei auf, das die Flüchtenden dort erwartet hatte. Dabei wurden zwei in dem Fahrzeug sitzende Polizisten leicht verletzt. Anschließend kollidierte das Fluchtauto mit einem weiteren Streifenwagen. Die beiden Polizisten und auch die drei Insassen des Fluchtautos wurden verletzt.

Als die Polizei das Trio festnehmen wollte, leisteten der 34-jährige Fahrer, sein 27-Jähriger Mitfahrer und eine 32-jährige Insassin Widerstand. Dabei wurde ein weiterer Polizist verletzt. Im Fluchtauto fanden die Beamten Drogen und diverses Einbruchswerkzeug.