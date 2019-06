Bombenentschärfung in Oranienburg: 9500 Menschen betroffen

Oranienburg. Zwei schwere Weltkriegsbomben sollen heute in Oranienburg entschärft werden. Für die Arbeiten auf dem Gewerbegrundstück unweit des Bahnhofs wird ab 8.00 Uhr ein Sperrkreis von rund 1000 Metern eingerichtet, der bis zur Entwarnung nicht betreten werden darf, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Die Stadt rechnet mit einer Aufhebung des Sperrkreises gegen 17.00 Uhr. Etwa 9500 Anwohner müssten bis zur Aufhebung ihre Wohnungen verlassen. Betroffen seien auch ein Krankenhaus, ein Seniorenheim, der Bahnhof und mehrere Kitas, Schulen und ein Hort.

Die letzte S-Bahn der Linie 1 kommt um 7.55 Uhr am Bahnhof an, wie die Stadt mitteilte. Ab 8.00 Uhr ende die Bahn aus Berlin in Birkenwerder. Von dort bestehe Ersatzverkehr mit Bussen. Die Züge des Regionalexpress 5 und der Regionalbahn 20 halten zwischen 8.00 Uhr und 9.15 Uhr nicht in Oranienburg. Und auch der RB 20 aus Potsdam fahre nur bis Birkenwerder. Über alle Einschränkungen informieren die Deutsche Bahn und die Stadt auf ihrer Internetseite.

Die amerikanischen, 250-Kilogramm schweren Blindgänger mit chemischen Langzeitzündern wurden vor zwei Jahren bei einer systematischen Kampfmittelsuche entdeckt. Könnten die Bomben nicht entschärft werden, müssten sie gesprengt werden, teilte die Stadt mit.

Auch in Brandenburg/Havel soll heute Munition entfernt beziehungsweise entschärft werden. Ab 8.00 Uhr wird ein Sperrkreis von 800 Metern errichtet, der sich auch über den Quenzsee zieht. Rund 70 Bewohner müssten nach Angaben der Stadt ihre Häuser verlassen.