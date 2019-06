Luke Sikma vier weitere Jahre bei ALBA Berlin

Berlin. Der Amerikaner Luke Sikma bleibt weitere vier Jahre beim Basketball-Bundesligisten ALBA Berlin. Der 29-Jährige, der in der Vorsaison als wertvollster Spieler der BBL ausgezeichnet worden war, verlängerte seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023. Das gab der frühere Serienmeister ALBA am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Der Flügelspieler ist seit 2017 in der Hauptstadt aktiv und gilt als zentrale Kraft beim deutschen Vizemeister. In dieser Spielzeit wurde Sikma zum wertvollsten Spieler im Eurocup gewählt, in dem es die Berliner bis ins Finale geschafft hatten.

"Der Club hat große Ambitionen und zuletzt eine tolle Entwicklung hingelegt, weswegen es für mich logisch war, meinen Vertrag hier zu verlängern", sagte Sikma: "Ich genieße es, jeden Tag zum Training zu kommen und verspüre eine große Vorfreude darauf, mit den Jungs in der nächsten Saison in der Euroleague zu spielen."

Durch den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft, das am Sonntag gegen den Titelverteidiger FC Bayern München beginnt, ist ALBA bereits sicher für die europäische Königsklasse Euroleague qualifiziert. Nicht mehr dabei ist dann der bisherige Assistenztrainer Thomas Päch. Der 36-Jährige wird künftig Chefcoach beim Ligakonkurrenten Telekom Baskets Bonn.