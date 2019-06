Heftige Gewitter halten Feuerwehr in Atem: Verkehrsstörungen

Berlin/Potsdam. Heftige Gewitter mit starken Regenfällen haben die Feuerwehren in Berlin und Brandenburg in der Nacht zum Mittwoch in Atem gehalten. In beiden Städten rückten die Helfer zu zahlreichen Einsätzen aus.

In Berlin wurde um Mitternacht der Ausnahmezustand "Wetter" ausgerufen. Dabei werden Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet, nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. Gegen 3.00 Uhr morgens hatte sich die Situation beruhigt. Während dieser drei Stunden wurde die Feuerwehr zu rund 160 wetterbedingten Einsätzen gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld musste die sogenannte "Vorfeldabfertigung" am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt werden. Passagiere konnten weder in die Flugzeuge ein- noch aussteigen.

In der Hauptstadt stürzten Bäume um, Keller liefen voll. Zudem wurden Teile von Autobahnen und Straßenzüge überschwemmt. Im gesamten Stadtgebiet fielen außerdem Ampeln aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Größere Schäden blieben zwar aus, die Folgen waren aber noch viele Stunden später sichtbar. Die Autobahn 115 war auch noch am Mittwochmorgen zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf in beiden Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Hier fanden Reinigungsarbeiten der verschmutzen Fahrbahnen statt. Auch auf der Stadtautobahn 100 in Höhe Ausfahrt Kaiserdamm musste die Fahrbahn in Richtung Neukölln gereinigt werden.

Starke Regenfälle hatten auch in Potsdam mehrere Straßen überflutet. Die Zeppelinstraße musste laut Polizei für Fahrzeuge am Dienstagabend zumindest streckenweise komplett gesperrt werden. Zudem gab es in mehreren Eingangsbereichen von Wohnhäusern größere Wassermengen.