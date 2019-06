Potsdam: Mehrere Straßen durch starke Regenfälle überflutet

Potsdam. Durch starke Regenfälle sind in Potsdam mehrere Straßen überflutet worden. Die Zeppelinstraße musste laut Polizei für Fahrzeuge am Dienstagabend zumindest streckenweise komplett gesperrt werden. Zudem gebe es in mehreren Eingangsbereichen von Wohnhäusern größere Wassermengen. Laut Deutschem Wetterdienst könnten in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg weiter örtlich starke Gewitter, Starkregen sowie größere Hagelschauer auftreten. Zudem drohen Sturmböen mit zu bis 100 Kilometer pro Stunde.

( dpa )