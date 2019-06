Rackles: „Kompletter SPD-Vorstand ist gescheitert“

Berlin. Die Spitze der Berliner SPD hat sich am Montagabend in einer Sondersitzung des Landesvorstandes mit der Krise der Partei beschäftigt. Geplant war, eine Papier beschließen zu lassen, welches eine Doppelspitze und einen vorgezogenen Bundesparteitag fordert. Zudem solle die Partei analysieren, ob in der großen Koalition auf Bundesebene eine Erneuerung der SPD gelingen kann. Falls man zu dem Schluss käme, dass dies nicht der Fall sei, solle die SPD die Koalition mit der Union verlassen.

Befeuert wurde die Debatte durch ein Papier des ehemaligen Vize-Landeschefs und heutigen Beisitzers Mark Rackles. Der einstige Sprecher des linken Parteiflügels war vor acht Wochen als Staatssekretär für Bildung von Senatorin Sandra Scheeres in den Ruhestand versetzt worden. Rackles ist schon lange bekannt und teilweise gefürchtet für seine Stellungnahmen zum Zustand der Partei in Bund und Land.

Rackles wirft in seinem Papier dem Parteivorstand vor, nach der Bundestagswahl 2017 keine wahrnehmbare Selbstkritik geübt oder Schlussfolgerungen gezogen zu haben. Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles flüchte die SPD in „personal- und organisationspolitische Debatten“, schreibt der Ex-Staatssekretär. Er stellt fest, dass nicht nur Nahles, sondern der „komplette Parteivorstand“ gescheitert sei. Inhaltlich habe die SPD zu ihren Kernthemen in der Steuer- Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik nur „mutloses Stückwerk“ vorgelegt. Programmatische Impulse müssten aus dem Mittelbau der Partei kommen, da der Parteivorstand keine Führungsrolle übernehme. Als blinden Fleck bezeichnet Rackles die Themen Ökologie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Diese habe die SPD nicht in ihrer Bedeutung erkannt und als eigenständigen Wert systematisch aufgegriffen.