Rammstein live in Berlin - Alle Infos zum Event im Olympiastadion

Seit fast 10 Jahren haben Rammstein-Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger des Albums "Liebe ist für alle da" gewartet. Jetzt ist das neue Album "Rammstein" da und damit nicht genug. Parallel zur Neuerscheinung startete die Band die erste Stadiontournee ihrer Geschichte.

Am 22. Juni kommen Till Lindemann & Co. im Rahmen ihrer Europatour für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat die Band Songs aus ihrem neuen Studioalbum und eine Auswahl von Hits und Publikumslieblingen wie "Du hast", "Engel" und Links 2, 3, 4".

Rammstein live in Berlin 2019: Was können Besucher erwarten?

Wer die dramatischen, perfekt inszenierten Liveshows der Band kennt, mag zwar gedacht haben es ginge nicht mehr größer, aber bei Rammstein kann man sicher sein, dass die Band auf ihrer ersten Stadiontour audiovisuell Außergewöhnliches plant. Berichte der bisherigen Konzerte in Gelsenkirchen, München und Bern versprechen jede Menge Feuer, Pyro, schwarzes Konfetti und einen riesigen, in Flammen stehenden Kinderwagen.

Rammstein-Konzert im Olympiastadion: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Wo werden Rammstein in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Berliner Olympiastadion (Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show von Rammstein?

Nein, das Rammstein-Konzert ist seit Monaten ausverkauft. Bereits wenige Stunden nach Freigabe der Tickets für die Rammstein-Tour waren alle Tickets bei Eventim für die deutschen Konzerte verkauft. Für das Berliner Konzert gibt es sowohl im Public-Bereich als auch im VIP-Bereich keine Tickets mehr. Für die Europa-Tour sind derzeit nur noch Karten für die Konzerte in Sankt Petersburg (2. August), Riga (6. August), Tampere (9. August) und Wien (22. und 23. August) erhältlich.

Betrug mit Rammstein-Tickets: Was muss ich zum Einlass wissen?

Auf der Veranstaltungsseite des Olympiastadions wird vor "nicht autorisierten Händlern" gewarnt. Deren Tickets berechtigen nicht zum Eintritt. Die Tickets für Rammstein sind personalisiert und an den Ticketkäufer gebunden. Eine Weitergabe der Rammstein-Tickets sei nicht erlaubt.

Wörtlich heißt es: "Alle Tickets für Rammstein werden ausschließlich „personalisiert“ verkauft. „Personalisiert“ bedeutet, dass jedes Ticket an die Person gebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist. Sie ist Inhaber des Besuchsrechts und nur sie erhält Zutritt zur Veranstaltung. Jede Weitergabe der Rammstein-Tickets ist untersagt."

Beim Einlass zum Rammstein-Konzert werden Ausweiskontrollen durchgeführt. Der auf dem Ticket aufgedruckte Vor- und Nachname muss mit den vorzulegenden originalen und gültigen Ausweisdokument (Personalausweis, Pass, Führerschein etc.) übereinstimmen. Andernfalls kann kein Einlass zum Konzert erfolgen.

Wo spielen Rammstein noch live?

Nach dem Berlin Konzert am Sonnabend geht es für die Band zunächst nach Rotterdam und Paris bevor mit Hannover die nächste Station in Deutschland ansteht. Hier die weiteren Tourdaten:

25.06.19 - Rotterdam, De Kuip

28.06.19 - Paris, Paris La Défense Arena

02.07.19 - Hannover, HDI Arena

06.07.19 - Milton Keynes, Stadium MK

10.07.19 - Brüssel, Stade Roi Baudouin

13.07.19 - Frankfurt/M., Commerzbank-Arena

16.07.19 - Prag, Eden Aréna

17.07.19 - Prag, Eden Aréna

20.07.19 - Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24.07.19 - Chorzów, Stadion Śląski

29.07.19 - Moskau, VTB Arena

02.08.19 - St. Petersburg, Saint Petersburg Stadium

06.08.19 - Riga, Lucavsala Park

10.08.19 - Tampere, Ratina Stadion

14.08.19 - Stockholm, Stockholm Stadion

18.08.19 - Oslo, Ullevaal Stadion

22.08.19 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

Wann geht es los in Berlin?

Der Einlass startet am Sonnabend (22. Juni) um 16 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Die Rammstein-Konzerte für die Tour 2019 sind bereits ausverkauft.

Foto: TONI LÄÄNSALU / imago/Scanpix

Welche Songs werden Rammstein spielen?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend ein ähnliches Set. Mit leichten Modifikationen. Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Olympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielten Rammstein bei ihrem Konzert am 9. Juni im Münchener Olympiastadion:

Was ich liebe Links 2-3-4 Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Engel

Zugabe:

Ausländer Du riechst so gut Pussy Ohne dich Ich will

Wie wird das Wetter am Samstag beim Rammstein-Konzert in Berlin?

Beste Bedingungen für ein Live-Konzert: Am Samstag ist es in Berlin heiter und trocken - und nicht zu heiß. In der Region steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Werte zwischen 23 und 27 Grad bei schwachem Wind. In der Nacht zu Sonntag niederschlagsfrei und klar bei Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad.

Wie komme ich zum Berliner Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5, S75) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt auch als BVG-Ticket. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Rammstein-Konzert.

Rammstein live in Berlin, Sonnabend, 22. Juni 2019, Einlass ab 16 Uhr, Konzertbeginn 19.30 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin