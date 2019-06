Rammstein live in Berlin 2019: Mit Feuer und Flamme im Olympiastadion

Was man zum neuen Rammstein-Album wissen muss

Rammstein-Video zu "Ausländer" - was bedeutet der Text?

Berlin.

Rammstein geben spektakuläres Konzert im Berlienr Olympiastadion

Konzert beginnt mit ohrenbetäubendem Knall

Zehntausende verwandeln Olympiastadion in siedenden Rockkessel

Dünne Nebelschwaden ziehen von der Bühne durchs Rund, barocke Musik kündigt die Ankunft der Band an. Schon im Ruhemodus versprechen die Bühnenaufbauten eine ihrer legendären Shows, auf denen jede Menge Pyrotechnik abgefackelt wird. Die Herren von Rammstein geben ihrer Heimatstadt die Ehre und das Publikum im ausverkauften Olympiastadion ist bereit, alles zu geben. Da eröffnet ein ohrenbetäubender Knall das Konzert.

Was für ein Heimspiel. Mit „Was ich liebe“ beginnt das Set, dazu steigen schwarzer Qualm und Brandgeruch auf. Rammstein brauchen keinen Anlauf. Die Pioniere der sogenannten "Neuen Deutschen Härte" hämmern ihre Riffs nach draußen, dass es kracht.

Zuschauer feiern das Konzert der Band Rammstein im Olympiastadion.

Bereits beim zweiten Song marschieren Zehntausende zum Stechschritt von „Links 2,3,4“ auf der Stelle und verwandeln das Stadion in einen siedenden Rockkessel. Die programmatische Standpauke steht in AfD-Zeiten mit Sicherheit nicht zufällig ganz vorn auf der Setliste, haben Rammstein doch immer einen Sinn für subtile Botschaften bewiesen. Und natürlich ist die Dramaturgie auch sonst sorgsam aufgebaut.

Schwarzer Konfettiregen im Stadion

Nicht alles Pulver wird gleich zu Anfang verschossen, was bei Rammstein wörtlich zu nehmen ist. Langsam steigern sich die Showeffekte. Ein Riesenkinderwagen geht zu „Puppe“ in Flammen auf, während schwarzer Konfettiregen wie Asche das Stadion einhüllt. Beim Menschenfressersong „Mein Teil“ wird Keyboarder Flake wie üblich in einem Kochtopf gegrillt, der vom als irrer Koch agierenden Sänger Till Lindemann mit immer großkalibrigeren Flammenwerfern angeheizt wird. Spätestens mit „Du Hast“ ist dann ein absoluter Höhepunkt erreicht.

Till Lindemann (M.), Frontsänger von Rammstein, spuckt hinter Paul Landers (l.), Rhythmusgitarrist von Rammstein, und Richard Kruspe, Leadgitarrist von Rammstein, beim Konzert der Band Rammstein im Olympiastadion Wasser in die Luft.

Zum Intro des Klassikers marschiert Flake vor seinem Synthie im Takt, was ein dort installiertes Laufband ermöglicht. Das Stadion bekommt seine Chance, Textfestigkeit zu beweisen und den Refrain a capella gen Bühne zu schmettern - ein umwerfender Moment bei diesen Massen. Gleich darauf illuminiert der Schein riesiger Feuerfontänen die Szenerie, Hitzewellen schlagen einem ins Gesicht, und während Rauchschwaden den Himmel verdunkeln, wird ein ekstatisches „Nein!“ in den Himmel gebrüllt - die Antwort auf die im Liedtext aufgeworfene Frage nach dem Willen zu ehelicher Treue. Das hat was.

Auch die traditionelle Schlauchbootfahrt fehlt nicht

Mit „Sonne“ folgt ein weiterer Superhit auf dem Fuße. Danach verlassen Rammstein die große Bühne und intonieren von einem kleinen Mittelpodest aus „Engel“. Nur vom Klavier begleitet, wird der Stadionchor dirigiert. Es wäre interessant zu wissen, wie weit man ihn hat hören können, Dabeisein aber ist noch besser. Zumal im Anschluss die fast schon traditionelle Schlauchbootfahrt der Band, getragen von Abertausenden Händen ihrer Fans, ansteht.

Till Lindemann steht an der Landungsbrücke der Hauptbühne und nimmt seine Mannen wieder in Empfang. Als nächstes werden „Ausländer“, „Du riechst so gut“ und „Pussy“ gespielt. Zu letzterem kommt eine überdimensionierte Konfettikanone zum Einsatz, auf der Lindemann sitzt, als ob sie sein vergrößertes bestes Stück wäre.

„Rammstein“, wie immer mit viel Feuer unterlegt, und „Ich will“ als das geniale Finish beenden einen Konzertabend, den keiner so schnell vergessen wird. Die Band setzt sich per Fahrstuhl nach oben ab, während das Publikum nun erst einmal verdauen muss. Rammstein setzen nach wie vor Maßstäbe.

Fans hatten sich schon am Vormittag versammelt

Schon am Freitagvormittag hatten sich erste Fans vor dem Berliner Olympiastadion versammelt. Seit fast 10 Jahren hatten Rammstein-Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger des Albums "Liebe ist für alle da" gewartet. Parallel zum Erscheinen des neuen Albums "Rammstein" startete die Band die erste Stadiontournee ihrer Geschichte.

Die Projektion der Rammstein-Single "Radio" an der Ecke Torstraße/Prenzlauer Allee.

Foto: dpa

Wo spielen Rammstein noch live?

Nach dem Berlin Konzert am Sonnabend geht es für die Band zunächst nach Rotterdam und Paris bevor mit Hannover die nächste Station in Deutschland ansteht. Hier die weiteren Tourdaten:

25.06.19 - Rotterdam, De Kuip

28.06.19 - Paris, Paris La Défense Arena

02.07.19 - Hannover, HDI Arena

06.07.19 - Milton Keynes, Stadium MK

10.07.19 - Brüssel, Stade Roi Baudouin

13.07.19 - Frankfurt/M., Commerzbank-Arena

16.07.19 - Prag, Eden Aréna

17.07.19 - Prag, Eden Aréna

20.07.19 - Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24.07.19 - Chorzów, Stadion Śląski

29.07.19 - Moskau, VTB Arena

02.08.19 - St. Petersburg, Saint Petersburg Stadium

06.08.19 - Riga, Lucavsala Park

10.08.19 - Tampere, Ratina Stadion

14.08.19 - Stockholm, Stockholm Stadion

18.08.19 - Oslo, Ullevaal Stadion

22.08.19 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

