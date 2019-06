Busspuren in Berlin - Wo neue entstehen sollen

In Berlin sollen neue Busspuren auf einer Länge von fast 19 Kilometer entstehen. Diese Strecken werden derzeit diskutiert.

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin Hier sollen in Berlin neue Busspuren entstehen

Berlin. In Berlin sollen neue Busspuren auf einer Länge von fast 19 Kilometer entstehen. Auf diesen ersten Schritt hätten sich der Senat und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geeinigt, wie es am Dienstag von der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Verkehr hieß. Derzeit gibt es in Berlin etwas mehr als 100 Kilometer Busspuren.

Auf den sogenannten Bussonderfahrstreifen (BSF) soll mit ihrer Einführung 24 Stunden am Tag Halteverbot gelten. Auch Radfahrer sollen auf den Busspuren fahren dürfen. Die Ausweitung der Busspuren stehe im Zusammenhang mit der Aufstockung der Elektrobus-Flotte, so die Verkehrsverwaltung.

Lesen Sie auch: Neue Berliner E-Busse können nur halben Tag fahren

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) sieht in den neuen Busspuren einen „wichtigen Baustein der neuen urbanen Mobilität“. Bahnen und Busse müssten attraktiver werden. „Busse brauchen eigene Spuren, damit sie schneller vorankommen und pünktlicher sind“, teilte Günther mit.

Neue Busspuren: Diese Strecken werden diskutiert

Diese Aufzählung fungiert in der Senatsverwaltung als Diskussionsliste. Die einzelnen Spuren befinden sich derzeit in der Abstimmung.

Masurenallee: Haus des Rundfunks bis Theodor-Heuss-Platz - 260 Meter

Hindenburgdamm: Klingsorstraße bis Händelplatz - 690 Meter

Otto-Suhr-Allee: Warburgzeile bis Wintersteinstraße - 270 Meter

Sonnenallee: Treptower Straße bis Bestands-BSF - 780 Meter

Brunsbütteler Damm: Am Bahnhof Spandau bis Anfang Bestands-BSF - 170 Meter

Hauptstraße: Rubensstraße bis Schmargendorfer Straße - 800 Meter

Falkenseer Chaussee: Wasserwerkstraße bis Stadtrandstraße - 800 Meter

Saatwinkler Damm: Wendestelle westliche Adam-von-Trott-Straße bis Zufahrt zum Flughafen Tegel - 650 Meter

Prinzenallee: Badstraße bis Osloer Straße - 380 Meter

Joachimsthaler Straße: Lietzenburger Straße bis Kurfürstendamm - 330 Meter

Kurt-Schumacher-Damm: Heckerdamm bis Jakob-Kaiser-Platz - 550 Meter

Kurt-Schumacher-Damm: Jakob-Kaiser-Platz bis Heckerdamm - 370 Meter

Neue Kantstr.: Ende Bestands-BSF bis Messedamm - 80 Meter

Falkenseer Damm: Askanierring bis Falkenseer Platz - 790 Meter

Reichpietschufer: Tiergartentunnel bis Potsdamer Str. - 230 Meter

Potsdamer Straße: Busseallee bis Martin-Buber-Str. - 500 Meter

Potsdamer Straße: Reichpietschufer bis Potsdamer Brücke - 110 Meter

Yorckstraße: Großbeerenstr. bis Mehringdamm - 260 Meter

Puschkinallee: Sowjetisches Ehrenmal bis S Treptower Park - 580 Meter

Schloßstraße: Kuhligkshofstr. bis Albrechtstr. - 210 Meter

Schloßstraße: bis Albrechtstr. ggü. Gutsmuthstr. - 880 Meter

Schloßstraße: bis Gutsmuthstr. Grunewaldstr. - 910 Meter

Dovestraße - Helmholtzstraße: Salzufer bis Franklinstr. - 640 Meter

Hofjägerallee: Großer Stern bis Stülerstr. - 430 Meter

Otto-Suhr-Allee: Richard-Wagner-Str. bis Marchstr. - 1020 Meter

Lichtenrader Damm: Reichnerweg bis Marienfelder Ch. - 290 Meter

Clayallee: Scharfestr. bis Potsdamer Str. - 330 Meter

Britzer Damm: Mohriner Allee bis vor Fulhamer Allee - 470 Meter

Teltower Damm: Rendtorffstr. bis Kleinmachnower Weg - 330 Meter

Reichpietschufer: Köthener Str. bis Tiergartentunnel - 320 Meter

Malteserstr. - Friedenfelser Straße: ggü. Friedrichrodaer Str. bis Marienfelder Allee - 700 Meter

Saatwinkler Damm: Friedrich-Olbricht-Damm bis Wendestelle westl. Adam-von-Trott-Str. - 190 Meter

Teltower Damm: Leo-Baeck-Str. ggü. bis Schädestr. - 620 Meter

Gotthardstraße: ggü. Holländerstr. bis Scharnweberstr. - 410 Meter

Mahlsdorfer Straße: Hoernlestr. Beginn Bestands-BSF - 160 Meter

Marienfelder Allee: Hranitzkystr. bis Friedenfelser Str. - 1200 Meter

Müllerstraße: Kameruner Str. bis vor Seestr. - 150 Meter

Müllerstraße: Utrechter Str. bis U Seestr. - 200 Meter

Unter den Eichen: Waetzoldstr. bis Wolfensteindamm - 290 Meter

Friedrich-Karl-Straße: Werderstr. bis Tempelhofer Damm - 200 Meter

Marienfelder Allee: Diedersdorfer Weg bis Nahmitzer Damm - 200 Meter