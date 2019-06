Berlin. Zwei Männer sind am Dienstag bei Wartungsarbeiten an einem Aufzug in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Aus unbekannten Gründen seien am Vormittag Teile des Aufzugs abgesprungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Techniker wurden von den Teilen an Gesicht und Oberkörper getroffen und kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Aufzug in einem vierstöckigen Wohnhaus in der Mulackstraße wurde von der Feuerwehr gesichert und ist nun außer Betrieb.

( dpa )