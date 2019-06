Kottbusser Tor: Mann sticht mit Messer zu

Berlin. Ein mutmaßlicher Drogenhändler am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg hat einen Mann mit einer Glasflasche geschlagen und ihm mit einem Messer ins Bein gestochen. Er habe am Sonntagabend zwei Männer angesprochen, die jedoch keine Drogen hätten kaufen wollen, teilte die Polizei am Pfingstmontag mit. Der Mann habe die beiden aber weiter bedrängt, bis einer von ihnen ihn schließlich weggeschoben habe. Daraufhin soll er einen der zwei angegriffen haben und geflohen sein. Einsatzkräfte beobachteten, wie er Drogen und Messer wegschmiss und nahmen ihn kurz danach fest. Das Opfer kam kurzzeitig in eine Klinik.

( dpa )