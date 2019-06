Mann öffnet Tür und richtet Pistole auf Nachbarn

Berlin. Mit der Pistole in der Hand soll ein Mann in Berlin-Friedrichsfelde seinem Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus die Tür geöffnet haben. Der 33-Jährige habe bei dem 32-Jährigen geklingelt, weil er dachte, dieser habe seine Tür dreckig gemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer stritten sich kurz, während der Mann die Pistole auf den Nachbarn gerichtet hielt, dann schlug er ihm die Tür vor der Nase zu. Als der Nachbar kurz darauf einen lauten Knall aus der Wohnung des Nachbarn in der Rhinstraße hörte, alarmierte er die Polizei. Beamte drangen in die Wohnung des betrunkenen Mannes, fanden eine Schreckschusspistole und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte 2,6 Promille im Blut und muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung verantworten.

( dpa )