Wetter in Berlin: Wetterdienst erwartet erneut schwere Gewitter

Unwetter in Berlin In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben.

Berlin. Nachdem das erwartete Unwetter in Berlin in der Nacht zu Dienstag ausgeblieben ist und die Stadt lediglich örtlich als Gewitter und Regen erreichte, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut "schwere Gewittern mit Unwetterpotenzial". Diese sollen teilweise in die Nacht bis Mittwoch andauern.

"Mögliche Begleiterscheinungen sind schwere Sturmböen um 100 km/h, mit der Gefahr orkanartiger Böen und vereinzelter Orkanböen (110 bis 120 km/h), heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Milimeter in kurzer Zeit, lokal auch bis 50 Milimeter sowie größerer Hagel von 3 bis 5 Zentimeter", heißt es weiter.

Der Hinweis solle die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. "Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte", schreibt der DWD. "Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen." Es ist also durchaus denkbar, dass Berlin erneut glimpflich davonkommt.

Wetter in Berlin: Auch am Mittwoch Unwettergefahr

Das turbulente Wetter soll sich laut DWD auch am Mittwoch fortsetzen. "Im Nachmittagsverlauf aufkommende Schauer und teils kräftige Gewitter. Lokal Starkregen, Sturmböen und Hagel. Unwettergefahr", so die Experten in ihrer Vorhersage für Berlin und Brandenburg.

Die Temperaturen sollen dabei auf Werte zwischen 28 und 33 Grad steigen. In der Nacht zu Donnerstag lasse die Neigung zu Schauer und Gewitter allmählich nach.

Örtliches Gewitter mit Regen in der Nacht zu Dienstag

Das Unwetter in Berlin, vor dem der Deutsche Wetterdienst am Pfingstmontag gewarnt hatte, war in der Nacht ausgeblieben. Lediglich einige Regenschauer gingen am späten Montagabend und in der Nacht nieder und nur örtlich zuckten Blitze am Himmel. Brandenburg wurde unterdessen etwas stärker getroffen, in Schöneiche schlug ein Blitz in einen Baum ein und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Nachdem der Blitzschlag die Baumkrone regelrecht abriss, mussten die Einsatzkräfte eine Straße sichern und wieder freiräumen.

In Schöneiche bei Berlin riss ein Blitzschlag einem Baum die Krone weg. Feuerwehrleute räumten die Straße

Foto: Thomas Peise

Bis Mittwoch bleibe die Gewitterwahrscheinlichkeit aber hoch, vor allem ab den Abendstunden, erklärte ein Meteorologe vom DWD. Er rechnet am Dienstag mit bis zu 32 Grad im Osten Brandenburgs, sonst mit etwa 28 bis 30 Grad. Auch am Mittwoch soll es 28 bis 33 Grad warm werden. Ab Donnerstag soll es abkühlen - dann geht auch die Gewittergefahr zurück.

Orkanböen in Bayern und geborstene Scheiben durch Hagel

Gewitter mit starken Regen- und Hagelschauern sind in der Nacht zum Dienstag vor allem über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. In Bayern gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dazu Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. Hier seien auch die Blitze besonders stark gewesen.

In mehreren Orten im Großraum München seien durch den Hagel Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch gegangen, sagten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. Häuser stünden unter Wasser. Im Stadtgebiet von München wurden rund 550 Einsätze gezählt.

Auch Sachsen stark betroffen von Unwettern

Laut Deutscher Bahn kam es zwischen Landshut und München durch Bäume auf den Gleisen zu Einschränkungen. Die Züge konnten jedoch Umleitungen fahren. Deswegen gab es auch im Fernverkehr bis in die frühen Morgenstunden keinen kompletten Ausfall. Zu leichten Verzögerungen kam es im Güterverkehr zwischen Berlin und Dresden.

Stark betroffen von den Unwettern war auch Sachsen. Im Süden des Bundeslandes fielen 30 bis 50 Liter Regen pro Stunde, der DWD registrierte über Radargeräte Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Im Erzgebirgskreis meldete die Polizei mehrere überflutete Straße. Diese seien zwischenzeitlich nicht passierbar gewesen, hieß es bei der zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz.

Weniger schlimm war laut Deutschem Wetterdienst die Lage in weiten Teilen Norddeutschlands. Im Kreis Oldenburg und Bremen gab es jedoch auch größere Regenmengen. Auch in Nordrhein-Westfalen war es im Vergleich zu Ost und Süd eher ruhig. In Mönchengladbach liefen allerdings Straßen über und Keller voll.

Ähnlich wie am Montag kann es auch am Dienstag laut DWD zu Unwettern kommen, vor allem in einem Streifen vom östlichen Alpenrand bis zur Ostsee. Der bundesweit große Temperaturunterschied bleibt: Die Temperaturen liegen im Südosten und Osten voraussichtlich zwischen 25 und 32 Grad, während es in der Mitte und im Norden Deutschlands mit 21 bis 25 Grad merklich kühler sein dürfte. Im Westen und Südwesten werden sogar nur 16 bis 20 Grad erwartet.

Waldbrand in Jüterbog gelöscht

Für Brandenburgs Feuerwehren war es einer der härtesten Einsätze der vergangenen Jahre: Der Großbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Nun ist der Brand gelöscht. Doch die Einsatzkräfte müssen wachsam bleiben. Es gibt noch Glutnester.

Es war ein Einsatz, der den Feuerwehrleuten alles abverlangte. Die Großschadenslage sei aufgehoben worden und die Zuständigkeit für die weitere Brandbekämpfung offiziell an die Stadt Jüterbog und die Gemeinde Nuthe-Urstromtal zurückgegangen, sagte Kreisbrandmeister Tino Gausche am Montag. Bisher war der Landkreis Teltow Fläming für den Brandschutz zuständig. Der Regen Sonntagnacht brachte nach Gausches Angaben weitere Stabilisierung.

Zuvor hatte ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera abschließend die Lage erkundet. "Es gibt um einzelne Baumstämme herum noch Glutnester. Dort brennt es weiter Richtung Wurzelwerk", sagte Gausche der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber alles unter Kontrolle. "Die Fläche braucht jetzt noch einmal richtig viel Regen." Der Kreisbrandmeister hatte den Brand bei Jüterbog als "einmalige Dimension" bezeichnet. Nach Einschätzung des Umweltministeriums war es der größte Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten.

Etwa eine Woche hatten die Einsatzkräfte gegen die Flammen des Großbrandes gekämpft. Betroffen war am Sonntag noch eine Fläche von 744 Hektar - das entspricht mehr als 1000 Fußballfeldern. Bis zum Montagmorgen waren noch 153 Feuerwehrleute und 36 Fahrzeuge vor Ort im Einsatz. Sie seien nun abgezogen worden, bestätigte Gausche. Der Einsatz sei natürlich für alle Beteiligten sehr anstrengend gewesen. "Wenn man aber täglich das Ergebnis seiner Arbeit vor Augen hat und sieht, was man geschafft hat, dann hält das die Motivation aufrecht."

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) dankte den vielen freiwilligen und hauptamtlichen Feuerwehrleuten, Kreiswehren und anderen Hilfskräften aus ganz Brandenburg und dem Bund. Den Einwohnerinnen und Einwohnern der umliegenden Orte versicherte sie: "Wir werden auch weiterhin alles tun, damit Sie hier gut und unbesorgt leben können."

Einsatzkräfte aus anderen Landkreisen hinzugezogen

In den vergangenen Tagen hatten Einsatzkräfte unter anderem aus den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Barnim und Oberspreewald-Lausitz und aus Cottbus die Feuerwehrleute bei der Bekämpfung des Großbrandes unterstützt. Auch drei Löschhubschrauber der Bundespolizei, ein Hubschrauber der Luftwaffe und ein Bergepanzer der Bundeswehr halfen den Einsatzkräften.

Schwierig war der Einsatz der Feuerwehrleute auch deshalb, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz noch immer alte Munition lagert. Bis 1992 wurde das Gelände militärisch genutzt. Blindgänger blieben liegen, alte Kampfmittel bildeten mittlerweile eine dicke Schicht im Erdboden. In den vergangenen Jahrzehnten verrotteten sie und wurden so unberechenbar.