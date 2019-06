Unwetter in Berlin: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter mit Starkregen

In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Pfingstmontag eine Warnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. In der Vorabinformation weist der DWD auf ein erwartetes Unwetter in der Zeit bis 6 Uhr am Dienstagmorgen in der Region Berlin-Brandenburg hin.

Am frühen Abend gebe es zunächst einzelne starke Gewitter mit Sturmböen bis 85 km/h und Starkregen um die 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörnigem Hagel.

"Ab dem späteren Abend bis in die Nacht zum Dienstag vermehrt starke, teils schwere Gewitter (Unwetter)", so der DWD in der Mitteilung. Lokal eng begrenzt dann heftiger Starkregen bis 50 l/qm innerhalb kurzer Zeit, großkörniger Hagel und schwere Sturmböen um 100 km/h.

Zudem könnten einzelne Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit um 120 Stundenkilometer auftreten. Der Hinweis solle rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

"Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit", heißt es weiter.

Wetter in Berlin: Amtliche Hitzewarnung für Dienstag

Gleichzeitig hat der Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Hitze in Berlin ausgegeben. Die Warnung vor einer "starken Wärmebelastung" gilt für den Zeitraum zwischen Dienstagvormittag, 11 Uhr, bis Dienstagabend, 19 Uhr.

Ab dem Nachmittag gebe es eine steigende Gewitterneigung, lokal seien Starkregen und Sturmböen wahrscheinlich. "Vor allem am Abend vereinzelt unwetterartige Gewitter nicht ausgeschlossen", so der DWD. Die Höchsttemperaturen in der Region liegen zwischen 26 Grad in der Prignitz, 29 Grad im Berliner Raum und bis zu 32 Grad an der Neiße.

Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es zu lokal kräftigen Gewittern mit Unwettergefahr kommen, meldet der DWD weiter.

Das Wetter teilte Deutschland nach dem vielerorts sommerlichen Pfingstsonntag in zwei Bereiche. "Wenn man von den Benelux-Staaten an die Oder-Neiße-Grenze fährt, wird es kontinuierlich wärmer", sagte Meteorologe Markus Übel vom DWD am Sonntag.

Während es im Westen also eher kühl sei, liege über dem Osten Deutschlands heiße Luft aus der Sahara. Deswegen komme es dort immer wieder zu Gewittern.

Wetter in Deutschland: Maximal 23 Grad im Westen, bis zu 31 Grad im Osten

Der Pfingstmontag startete im Osten und Südosten Deutschlands vielerorts noch heiter bis wolkig. Am Nachmittag gab es dort kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Im Westen und der Mitte Deutschlands dominierten dagegen schon am Montagmorgen Regenwolken das Geschehen am Himmel. Auch im Westen gab es einzelne Gewitter. Die Temperaturen stiegen auf maximal 23 Grad im Westen und bis zu 31 Grad im Osten.

Am Dienstag ist es im Südosten heiter und auch im Osten zeigt sich immer wieder die Sonne. Am Nachmittag drohen dann im Osten Deutschlands erneut teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, es besteht Unwettergefahr. In den anderen Landesteilen ist es wechselnd bis stark bewölkt und es regnet schauerartig. Die Höchstwerte liegen bei maximal 17 Grad in der Eifel und 31 Grad an der Neiße. Ab Mittwoch gleichen sich die Temperaturen laut DWD dann an und das Wetter beruhigt sich.

Den großen Waldbrand im brandenburgischen Jüterbog bekommen die Einsatzkräfte mehr und mehr unter Kontrolle. Der Landkreis Teltow-Fläming wollte am Sonntag aber noch keine Entwarnung geben: Die Lage sei weiter ernst. Es gehe darum, Glutnester konsequent zu bekämpfen und die Lage genau zu beobachten. Die Einsatzkräfte kämpfen seit Tagen gegen die Flammen des Großbrandes. Betroffen war am Sonntag eine Fläche von 744 Hektar - das entspricht mehr als 1000 Fußballfeldern. Schwierig war der Einsatz der Feuerwehrleute auch deshalb, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz noch immer alte Munition lagert.