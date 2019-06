Unwetter in Berlin: Wetterdienst rechnet auch Mittwoch mit schwerem Gewitter

Farbenspiel: Blitze zucken in der Gewitternacht am Bundeskanzleramt über den Himmel.

Ein Radfahrer kämpft sich an der Kreuzung Berliner Straße/Bundesallee in Wilmersdorf durch den Regen.

Ein heftiges Gewitter ist in der Nacht über Berlin gezogen. Straßen wurden geflutet, massive Probleme gab es auch an den Flughäfen.

Wetter in Berlin Unwetter und Starkregen in Berlin: Neue Gewitter erwartet

Berlin. Das turbulente Wetter soll sich auch am Mittwoch fortsetzen. Der DWD informierte für Mittwoch, dass es ab dem Nachmittag erneut teils heftige Gewitter geben könne. Dabei sei vor allem mit großem Hagel (2-5 cm), schweren Sturmböen (bis 100 km/h, Bft 10) und heftigem Starkregen zu rechnen, hieß es in einer "Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter". Auch die Gefahr von Orkanböen um 120 km/h (Bft 12) nehme am Nachmittag zu. In der Nacht zu Donnerstag lasse die Neigung zu Schauer und Gewitter dann in Berlin und Brandenburg allmählich nach. Die Gewitter ziehen dann voraussichtlich in Richtung Polen ab.

Zugleich gilt am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Hitze in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr. Die Temperaturen sollen dabei auf Werte zwischen 28 und 33 Grad steigen.

Das Wetterradar von Kachelmannwetter zeigte am Nachmittag Gewitterzellen über Chemnitz und Leipzig, die offenbar Richtung Nordosten zogen. Ein ähnliches Bild ergab das Regenradar von Wetter Online.

Feuerwehrchef Karsten Homrighausen sagte am Mittwoch, der diesjährige Sommer fordere die Feuerwehr bereits jetzt schon deutlich stärker als 2018. Im vergangenen Jahr habe es wegen des konstant guten Wetters kaum Gewitter und Stürme gegeben und entsprechend auch keine großen Einsatzszenarien für die Feuerwehr. In diesem Jahr sei wegen der starken Gewitter bereits mehrere Male der Ausnahmezustand ausgerufen worden.

Schweres Unwetter in der Nacht zu Mittwoch über Berlin und Brandenburg

Am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch zogen schwere Gewitter über Teile der Stadt und Potsdam hinweg. Eine erste Front traf am Abend vor allem den Südwesten Berlins. Dort regnete es in der Nacht so viel wie durchschnittlich im ganzen Monat, wie die Unwetterzentrale via Twitter mitteilte.

+++ UWZ-Spezial: #Unwetter Brandenburg 1/3 +++

Überschwemmungen durch heftige #Gewitter unter anderem in #Potsdam und #Berlin. Recht große Unterschiede über Berliner-Stadtbezirken! Im Westen ganze Monatsmenge in kurzer Zeit: Potsdam BB 79,7 l/m²

Berlin-Eiskeller BE 62,9 l/m² pic.twitter.com/u8Z3JvhFn8 — Unwetterzentrale (@uwz_de) June 12, 2019

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel ausgegeben. Auch am Mittwoch müssen die Berliner und Brandenburger wieder mit Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen rechnen.

Straßen geflutet - Stadtautobahn gesperrt

Der unwetterartige Regenfall sorgte im Berliner Stadtgebiet für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Straßen wurden geflutet, Keller liefen voll und Bäume stürzten um.

Auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kaiserdamm waren die Fahrbahnen in beiden Richtungen überflutet. Einige Autofahrer blieben mit ihren Fahrzeugen im Wasser stecken. Erst die Feuerwehr konnte die Autos aus dem Wasser ziehen.

Extremer Starkregen hat eine Bahnunterführung am Sachsendamm in Schöneberg unter Wasser gesetzt, zwei Autos blieben im tiefen Wasser stehen, die Fahrer retteten sich auf die Dächer der Fahrzeuge.

Foto: Thomas Peise

Auch in Schöneberg überflutete der Regen in der Nacht die Straßen. So wie am Sachsendamm, wo binnen weniger Minuten die Bahnunterführung fast einen halben Meter unter Wasser stand. Zwei Autos blieben im Wasser liegen, die Fahrer konnten sich selbst aus den Wagen befreien und kletterten auf ihre Autodächer. Die Straße wurde voll gesperrt.

Avus und A100 am Morgen noch teilweise gesperrt

Der Verkehrsinformationsdienst (VIZ) warnte vor Behinderungen durch Wasser auf der Fahrbahn im Stadtgebiet. Am Mittwochmorgen blieb die Avus (A115) im Abschnitt Dreieck Funkturm in Richtung Dreieck Nuthetal zwischen Spanische Allee und Kreuz Zehlendorf weiter gesperrt.

Auch auf der A100 im Abschnitt Wedding in Richtung Wilmersdorf kam es in Höhe Kaiserdamm am frühen Morgen noch zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Gegen 9 Uhr wurde sie dann wieder vollständig freigegeben. Der Stau löste sich nur langsam auf.

In Lichtenberg klaffen große Löcher in den Gehwegen.

Foto: Morris Pudwell

Teile der Pfarr- und der Kaskelstraße in Lichtenberg standen auf mehreren 100 Metern fast einen halben Meter tief unter Wasser. Dutzende Autos liefen voll und begannen zu schwimmen. Ein Augenzeuge berichtete der Morgenpost, dass ein Smart mehrere Meter auf der Pfarrstraße entlang getrieben sei. Die Wassermassen spülten die Gehwege so stark aus, dass große Löcher in den Bürgersteigen klafften.

In Rummelsburg blieb am Morgen die Schlichtallee aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn gesperrt. Das führte laut VIZ zu massiven Staus im Bereich Haupt-, Nöldner- und Kynaststraße.

Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr

Seit null Uhr galt bei der Berliner Feuerwehr der Ausnahmezustand „Wetter“. Anrufer, die den Notruf 112 wählten, mussten teilweise mehrere Minuten warten, bis sie an die Reihe kamen. Auch die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Unterstützung herangezogen.

Um drei 3 Uhr morgens wurde der Ausnahmezustand dann beendet. Aber auch danach war die Einsatzkräfte noch an vielen Orten in der Stadt im Einsatz. Zwischen null und drei Uhr wurden der Feuerwehr rund 150 Unwetterschäden gemeldet.

Die Unwetterzentrale meldete auf Twitter, dass es in Berlin, Potsdam und Oranienburg in der Nacht insgesamt mehr als 35.000 Blitzeinschläge gegeben habe.

Gewitter und Regen verursachen Probleme an Berliner Flughäfen

Starker Regen und das heftige Gewitter sorgten für Probleme an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die sogenannte Vorfeldabfertigung musste laut eines Sprechers am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt werden.

Demnach konnten keine Passagiere in die Flugzeuge ein- oder aussteigen, Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Am frühen Mittwochmorgen sei die Abfertigung wieder aufgenommen worden.

Zunächst war der Flughafen Tegel betroffen, kurze Zeit später auch der Airport in Schönefeld, wie es hieß. Die Sicherheitsmaßnahme sei in etwa zeitgleich an beiden Standorten wieder aufgehoben worden. Betroffen gewesen seien Dutzende Flugzeuge, zur Zahl der Passagiere wurden allerdings keine Angaben gemacht. Daraus resultierende Verzögerungen an den beiden Airports konnte der Sprecher für den Mittwochmorgen nicht ausschließen.

Verkehr der S-Bahn wegen Blitzeinschlag gestört

Auch der Verkehr der S-Bahn war von dem Gewitter betroffen. Wegen eines Blitzeinschlags in Alt-Reinickendorf verkehrte die Linie S25 zwischen Teltow Stadt <> Gesundbrunnen, sowie Schönholz <> Hennigsdorf am Morgen noch nicht wieder. Fahrgäste sollten ab Gesundbrunnen die Linien S1 und S26 bis Schönholz nutzen und dort umsteigen, empfahl die Berliner S-Bahn via Twitter.

Unwetter sorgen auch in Brandenburg für Überflutungen

Durch starke Regenfälle wurden in Potsdam mehrere Straßen überflutet. Die Feuerwehr musste dort mehr als 100 Mal ausrücken. Die Zeppelinstraße musste laut Polizei für Fahrzeuge am Dienstagabend zumindest streckenweise komplett gesperrt werden. Zudem gab es in mehreren Eingangsbereichen von Wohnhäusern größere Wassermengen.

In Dallgow-Döberitz standen die Straßen unter Wasser.

Foto: Thomas Peise

In Dallgow-Döberitz im Landkreis Havelland sorgte der Starkregen in der Nacht für zahlreiche überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. In Börnicke (Havelland) schlugen rund drei Zentimeter große Hagelkörner ein. In Oranienburg und Schildow (beides Oberhavel) sowie in Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) brannten nach Blitzeinschlägen mehrere Dachstühle, hieß es von der Polizei weiter. Außerdem fing eine Solaranlage auf einem Dach im Potsdamer Stadtteil Bornim Feuer.

Das schwere Gewitter führte auch zu Schäden in Gärten und Parks des Unesco-Welterbes in Potsdam. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) schloss am Mittwoch den Neuen Garten, den Pfingstberg und den Park Babelsberg. Damit sei auch ein Besuch des Marmorpalais, des Schlosses Cecilienhof im Neuen Garten sowie des Belvederes auf dem Pfingstberg nicht möglich, teilte Stiftung am Mittwoch mit. Die Aufräumarbeiten nähmen längere Zeit in Anspruch.

In Schöneiche bei Berlin riss ein Blitzschlag einem Baum die Krone weg. Feuerwehrleute räumten die Straße

Foto: Thomas Peise

(mit dpa)

