Unwetter in Berlin: DWD mit amtlicher Warnung vor starkem Gewitter

Unwetter in Berlin In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Berlin ausgegeben.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Berlin ausgegeben. Die Warnung galt zunächst bis 22.30 Uhr. In der amtlichen Warnung heißt es: "Es treten örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 90 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie Hagel."

Der DWD erwartet zudem bis in die zweite Nachthälfte örtliche Gewitter. Weiter heißt es: "Vereinzelt schwere Gewitter (Unwetter) mit heftigem Starkregen bis 50 l/qm, großkörnigem Hagel und schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10)."

Am Abend hatte der DWD bereits eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für mehrere Landkreise Brandenburgs ausgegeben. Darin hieß es: "Von Süden ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 Liter pro Quadratmeter und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 100 Kilometern pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 4 Zentimeter."

Die Berliner Flughäfen warnten auf Twitter, es könne am Abend wetterbedingt an den Flughäfen Schönefeld und Tegel zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen.

+++Passagierhinweis+++ Wetterbedingt kann es heute Abend in #Schönefeld und #Tegel zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen. pic.twitter.com/mQdV2DvCZC — Berlin Airport Service (@berlinairport) June 11, 2019

Wetter in Berlin: Auch am Mittwoch Unwettergefahr

Das turbulente Wetter soll sich laut DWD auch am Mittwoch fortsetzen. "Im Nachmittagsverlauf aufkommende Schauer und teils kräftige Gewitter. Lokal Starkregen, Sturmböen und Hagel. Unwettergefahr", so die Experten in ihrer Vorhersage für Berlin und Brandenburg.

Zugleich gilt am Dienst eine amtliche Warnung vor Hitze in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr. Die Temperaturen sollen dabei auf Werte zwischen 28 und 33 Grad steigen. In der Nacht zu Donnerstag lasse die Neigung zu Schauer und Gewitter allmählich nach.

Örtliches Gewitter mit Regen in der Nacht zu Dienstag

Das Unwetter in Berlin, vor dem der Deutsche Wetterdienst am Pfingstmontag gewarnt hatte, war in der Nacht ausgeblieben. Lediglich einige Regenschauer gingen am späten Montagabend und in der Nacht nieder und nur örtlich zuckten Blitze am Himmel. Brandenburg wurde unterdessen etwas stärker getroffen, in Schöneiche schlug ein Blitz in einen Baum ein und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Nachdem der Blitzschlag die Baumkrone regelrecht abriss, mussten die Einsatzkräfte eine Straße sichern und wieder freiräumen.

In Schöneiche bei Berlin riss ein Blitzschlag einem Baum die Krone weg. Feuerwehrleute räumten die Straße

Foto: Thomas Peise

Orkanböen in Bayern und geborstene Scheiben durch Hagel

Gewitter mit starken Regen- und Hagelschauern waren in der Nacht zum Dienstag vor allem über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. In Bayern gab es laut Wetterdienst dazu Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. Hier seien auch die Blitze besonders stark gewesen.

In mehreren Orten im Großraum München seien durch den Hagel Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch gegangen, sagten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. Häuser stünden unter Wasser. Im Stadtgebiet von München wurden rund 550 Einsätze gezählt.

Auch Sachsen stark betroffen von Unwettern

Laut Deutscher Bahn kam es zwischen Landshut und München durch Bäume auf den Gleisen zu Einschränkungen. Die Züge konnten jedoch Umleitungen fahren. Deswegen gab es auch im Fernverkehr bis in die frühen Morgenstunden keinen kompletten Ausfall. Zu leichten Verzögerungen kam es im Güterverkehr zwischen Berlin und Dresden.

Stark betroffen von den Unwettern war auch Sachsen. Im Süden des Bundeslandes fielen 30 bis 50 Liter Regen pro Stunde, der DWD registrierte über Radargeräte Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Im Erzgebirgskreis meldete die Polizei mehrere überflutete Straße. Diese seien zwischenzeitlich nicht passierbar gewesen, hieß es bei der zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz.

Weniger schlimm war laut Deutschem Wetterdienst die Lage in weiten Teilen Norddeutschlands. Im Kreis Oldenburg und Bremen gab es jedoch auch größere Regenmengen. Auch in Nordrhein-Westfalen war es im Vergleich zu Ost und Süd eher ruhig. In Mönchengladbach liefen allerdings Straßen über und Keller voll.