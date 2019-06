Gewitter und Starkregen in Berlin: Ausnahmezustand bei der Feuerwehr

Farbenspiel: Blitze zucken in der Gewitternacht am Bundeskanzleramt über den Himmel.

Ein Radfahrer kämpft sich an der Kreuzung Berliner Straße/Bundesallee in Wilmersdorf durch den Regen.

Eine Gewitterfront ist am Abend und in der Nacht über Berlin gezogen. Straßen wurden geflutet, Probleme gab es auch an den Flughäfen.

Wetter in Berlin Gewitter und Regen in Berlin: Ausnahmezustand bei Feuerwehr

Berlin. Das Wetter kommt in Berlin nicht zur Ruhe: Ein Gewitter zog am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch über Teile der Stadt und Potsdam hinweg. Eine erste Front traf am Abend vor allem den Südwesten Berlins. Dort regnete es in der Nacht so viel wie durchschnittlich im ganzen Monat, wie die Unwetterzentrale via Twitter mitteilte. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel ausgegeben.

Straßen geflutet - Stadtautobahn gesperrt

Der unwetterartige Regenfall sorgte im Berliner Stadtgebiet für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Straßen wurden geflutet, Keller liefen voll und Bäume stürzten um.

Auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kaiserdamm waren die Fahrbahnen in beiden Richtungen überflutet. Einige Autofahrer blieben mit ihren Fahrzeugen im Wasser stecken. Erst die Feuerwehr konnte die Autos aus dem Wasser ziehen.

Extremer Starkregen hat eine Bahnunterführung am Sachsendamm in Schöneberg unter Wasser gesetzt, zwei Autos blieben im tiefen Wasser stehen, die Fahrer retteten sich auf die Dächer der Fahrzeuge.

Foto: Thomas Peise

Auch in Schöneberg überflutete der Regen in der Nacht die Straßen. So wie am Sachsendamm, wo binnen weniger Minuten die Bahnunterführung fast einen halben Meter unter Wasser stand. Zwei Autos blieben im Wasser liegen, die Fahrer konnten sich selbst aus den Wagen befreien und kletterten auf ihre Autodächer. Die Straße wurde voll gesperrt.

Avus und A100 am Morgen noch teilweise gesperrt

Am Mittwochmorgen war die Avus (A115) im Abschnitt Dreieck Funkturm in Richtung Dreieck Nuthetal zwischen Spanische Allee und Kreuz Zehlendorf noch bis 6 Uhr morgens gesperrt. Danach rollte der Verkehr wieder, es kam aber noch zu Staus.

Auch auf der A100 im Abschnitt Wedding in Richtung Wilmersdorf kam es in Höhe Kaiserdamm am frühen Morgen noch zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Der Verkehrsinformationsdienst (VIZ) warnte am Morgen vor Behinderungen durch Wasser auf der Fahrbahn.

Unwetter in Berlin In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben. Unwetter in Berlin

Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr

Seit null Uhr galt bei der Berliner Feuerwehr der Ausnahmezustand „Wetter“. Anrufer, die den Notruf 112 wählten, mussten teilweise mehrere Minuten warten, bis sie dran kamen. Auch die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Unterstützung herangezogen.

Um drei 3 Uhr morgens wurde der Ausnahmezustand dann beendet. Aber auch danach war die Einsatzkräfte noch an vielen Orten in der Stadt im Einsatz. Zwischen null und drei Uhr wurden der Feuerwehr rund 150 Unwetterschäden gemeldet.

Die Unwetterzentrale meldete auf Twitter, dass es in Berlin, Potsdam und Oranienburg in der Nacht insgesamt mehr als 35.000 Blitzeinschläge gegeben habe.

Gewitter und Regen verursachen Probleme an Berliner Flughäfen

Starker Regen und das heftige Gewitter sorgten für Probleme an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die sogenannte Vorfeldabfertigung musste laut eines Sprechers am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt werden.

Demnach konnten keine Passagiere in die Flugzeuge ein- oder aussteigen, Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Am frühen Mittwochmorgen sei die Abfertigung wieder aufgenommen worden.

Zunächst war der Flughafen Tegel betroffen, kurze Zeit später auch der Airport in Schönefeld, wie es hieß. Die Sicherheitsmaßnahme sei in etwa zeitgleich an beiden Standorten wieder aufgehoben worden. Betroffen gewesen seien Dutzende Flugzeuge, zur Zahl der Passagiere wurden allerdings keine Angaben gemacht. Daraus resultierende Verzögerungen an den beiden Airports konnte der Sprecher für den Mittwochmorgen nicht ausschließen.

Verkehr der S-Bahn wegen Blitzeinschlag gestört

Auch der Verkehr der S-Bahn war von dem Gewitter betroffen. Wegen eines Blitzeinschlags in Alt-Reinickendorf verkehrte die Linie S25 zwischen Teltow Stadt <> Gesundbrunnen, sowie Schönholz <> Hennigsdorf am Morgen noch nicht wieder. Fahrgäste sollten ab Gesundbrunnen die Linien S1 und S26 bis Schönholz nutzen und dort umsteigen, empfahl die Berliner S-Bahn via Twitter.

Unwetter sorgen auch in Brandenburg für Überflutungen

Durch starke Regenfälle wurden in Potsdam mehrere Straßen überflutet. Die Feuerwehr musste dort mehr als 100 Mal ausrücken. Die Zeppelinstraße musste laut Polizei für Fahrzeuge am Dienstagabend zumindest streckenweise komplett gesperrt werden. Zudem gab es in mehreren Eingangsbereichen von Wohnhäusern größere Wassermengen.

In Dallgow-Döberitz standen die Straßen unter Wasser

Foto: Thomas Peise

In Dallgow-Döberitz im Landkreis Havelland sorgte der Starkregen in der Nacht für zahlreiche überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. In Börnicke (Havelland) schlugen rund drei Zentimeter große Hagelkörner ein.

Wetter in Berlin: Auch am Mittwoch Unwettergefahr

Das turbulente Wetter soll sich laut DWD auch am Mittwoch fortsetzen. "Im Nachmittagsverlauf aufkommende Schauer und teils kräftige Gewitter. Lokal Starkregen, Sturmböen und Hagel. Unwettergefahr", prognostizierten die Experten in ihrer Vorhersage für Berlin und Brandenburg.

Zugleich gilt am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Hitze in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr. Die Temperaturen sollen dabei auf Werte zwischen 28 und 33 Grad steigen. In der Nacht zu Donnerstag lasse die Neigung zu Schauer und Gewitter dann in Berlin und Brandenburg allmählich nach.

In Schöneiche bei Berlin riss ein Blitzschlag einem Baum die Krone weg. Feuerwehrleute räumten die Straße

Foto: Thomas Peise

(mit dpa)