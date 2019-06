Studenten in einer Jura-Vorlesung an der Humboldt-Universität

Universitäten Studenten in Berlin - Vom Hörsaal in die weite Welt

Berlin. Ein Zimmer finden, die richtigen Kurse belegen und Prüfungen bestehen – die Herausforderungen für Studenten sind vielfältig.

Für Tausende neue Erstsemester begann im April mit dem neuen Studienhalbjahr eine spannende Zeit. Die Berliner Morgenpost hat sich umgehört, wie es den jungen Akademikern in der Hauptstadt geht. Seit mehr als drei Jahren begleitet die Zeitung Studenten der Humboldt-Universität (HU), der Freien Universität (FU) und der Technischen Universität (TU) durch ihr Studium. Jedes Semester erzählen sie, wie es läuft, was in der Zwischenzeit passiert ist und was sie vorhaben. Pia Melissa Schreiber und Anna Friederitz sind von Anfang an dabei. Damals erzählten sie von ersten chaotischen Uniwochen und fragten sich, wie sie das alles schaffen sollen. Mittlerweile haben sie mehrere Monate im Ausland studiert und stehen beide kurz vor dem Abschluss. Und auch Konstantin Rek, Lena Rost und Benjamin Kurtovic, die jetzt in das zweite Semester starten, erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Neu dazugekommen sind Nils Alwon, der aus Nürnberg nach Berlin zog und Pauline Hoyer, die nach einer Pause wieder richtig in ihr Germanistik-Studium einsteigen will.

„Obwohl sich alle schon kannten, habe ich schnell Anschluss gefunden“

Nils Alwon studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität

Nils Alwon, aus Nürnberg, 21 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität: „Ich bin vor vier Wochen nach Berlin gekommen, weil ich mit meiner ehemaligen Universität unzufrieden war. Ich wollte an eine Einrichtung wechseln, die im Bereich Geisteswissenschaften renommiert ist und denke, ich habe mit der FU eine gute Wahl getroffen. Es gibt eine große Auswahl an Kursen und ich habe auch das Gefühl, dass die Dozenten sehr qualifiziert sind. Obwohl sich alle meine Kommilitonen schon kannten, habe ich als Neuer schnell Anschluss gefunden. Generell sind hier alle sehr zuvorkommend. Da lohnt sich auch der weite Weg aus Reinickendorf. Ich bin dort in eine 3-er WG gezogen, weil die Mieten in der Innenstadt ganz schön verrückt sind. Ansonsten gefällt mir die Stadt bis jetzt aber richtig gut.

Bevor ich nach Berlin kam, habe ich drei Monate in Brasilien gelebt. Im Rahmen meines damaligen Studiums habe ich dort zwei Praktika absolviert: Ein Sozialpraktikum in den Favelas von Sao Paulo, wo ich an Schulen mit weiteren Freiwilligen als Betreuer gearbeitet habe. Danach habe ich bei dem Forschungsinstitut ReCivitas gearbeitet, das seit zehn Jahren erforscht, wie sich das bedingungslose Grundeinkommen auf kleine Gesellschaften auswirkt. In diesem Fall war es ein Dorf mit 120 Einwohnern in einer ländlichen Gegend, an dessen Beispiel ich viel über die Theorie erfahren habe. Dort habe ich Portugiesisch gelernt und an der Universität weitere Sprachkurse belegt. Ich kann mir gut vorstellen, noch ein Erasmus-Semester folgen zu lassen. Die Partneruniversitäten des Otto-Suhr-Instituts, an dem ich studiere, haben jedenfalls in Brasilien und Portugal vielversprechende Angebote.

Nach dem Bachelor möchte ich gerne noch ein Masterstudium in Politikwissenschaften oder einem verwandten Feld wie Internationale Beziehungen anschließen. Danach kann ich mir durchaus vorstellen, in einer Botschaft oder in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten.

„Ich habe mir vorgenommen, mich künftig reger zu beteiligen“

Pauline Hoyer studiert Germanistik an der Freien Universität

Pauline Hoyer, aus Berlin, 20 Jahre alt, studiert Germanistik auf Lehramt an der Freien Universität: „Nachdem ich es aus privaten Gründen in den ersten zwei Semestern etwas ruhiger angehen musste, möchte ich jetzt richtig ins Studium einsteigen. Von Haus aus bin ich eher zurückhaltend und melde mich nur, wenn ich etwas Sinnvolles zu sagen habe. Ich finde, das sollte jeder so machen. Aber ich habe mir vorgenommen, mich künftig reger an den Diskussionen in den Kursen zu beteiligen. Die Kurse, die ich dieses Semester belegt habe, sind vielversprechend – mich interessiert besonders die deutsche Literatur im Mittelalter, denn über diese Epoche gibt es viele Vorurteile. Die Universität an sich gefällt mir sehr gut, der Campus in Dahlem ist sehr schön und wir haben eine gut ausgestattete, traditionsreiche Bibliothek.

Weil wir ursprünglich aus der Gegend kommen, studiert mein Bruder auch hier. Zum Glück habe ich es nicht weit, denn ich wohne in einer WG in Steglitz mit zwei Mitbewohnerinnen. Mir gefällt die große Vielfalt der Studierenden, die in anderen Studiengängen vielleicht keine Selbstverständlichkeit ist, und es war nicht schwer, neue Freunde zu finden. Wir treffen uns in der Bibliothek oder auch privat, um gemeinsam für die Prüfungen zu lernen. Ich fange immer gerne schon frühzeitig damit an, um nicht in Stress zu geraten. Das hat bisher gut geklappt, die letzten drei Prüfungen habe ich zum Glück alle bestanden. Für die Zukunft kann ich mir gut vorstellen, für eine Zeit lang im Ausland zu studieren. Besonders reizt mich Südamerika, aber auch englischsprachige Länder kann ich mir durchaus vorstellen.

„Es ist derzeit sehr spannend, dieses Fach zu studieren“

Konstantin Rek studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität

Konstantin Rek, aus Berlin, 18 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität: „Mit den Prüfungsergebnissen aus dem ersten Semester bin ich ganz zufrieden, auch wenn es hier und da hätte besser laufen können. Aber natürlich muss man am Anfang erst mal in das Studium reinkommen. Bisher ist alles noch sehr allgemein, da wir im ersten und zweiten Semester die Grundlagen lernen müssen. Später habe ich dann die Möglichkeit, mich in Bereichen zu spezialisieren, die mich mehr interessieren. Mit Blick auf die politische Lage in Deutschland ist es derzeit sehr spannend, dieses Fach zu studieren, weil es viele gute Themen gibt, über die wir diskutieren.

Was das Menschliche angeht: Ich habe mir schnell einen Freundeskreis aufbauen können, mit dem ich mich gut verstehe und mit dem ich mich auch mal außerhalb der Uni treffe. Seitdem ich volljährig bin, ist die Situation für mich ein bisschen entspannter geworden, weil ich jetzt viel freier bin und mehr selbst entscheiden kann. Letztes Jahr, als ich mit 17 als einer der Jüngsten ins Studium startete, war das noch ein bisschen schwieriger. Davon abgesehen hat sich nicht viel geändert: Ich wohne weiterhin bei meinen Eltern in Charlottenburg und habe auch noch nicht vor, auszuziehen. Zum Glück finde ich auch weiterhin die Zeit für die Proben im Staats-und Domchor Berlin, die zweimal pro Woche stattfinden. Für mich ist auch immer noch klar, dass ich nach dem Masterabschluss im Journalismus arbeiten will. Nach einigen Praktika wird sich zeigen, ob es am Ende die Onlineredaktion, das Fernsehen oder das Radio wird.

„Die Prüfungen will ich einfach nur bestehen, egal welche Note es wird“

Benjamin Kurtovic studiert Mathematik an der Technischen Universität

Benjamin Kurtovic, aus Berlin, 19 Jahre alt, studiert Mathematik an der Technischen Universität: „Das erste Semester lief ganz gut für mich, und ich habe weiterhin wirklich viel Spaß am Studium. Es ist aber mit einem unglaublichen Zeitaufwand verbunden und es ist schwierig, daneben noch Geld zu verdienen. Ich gebe Nachhilfe in Mathe nebenbei. Alles läuft sehr theoretisch ab und wenig praxisnah, dabei würde mich schon jetzt ein Blick in das Berufsleben reizen. Wo es für mich hingehen soll, weiß ich schon genau: Zur Offizierslaufbahn der Bundeswehr. Ob ich mich letztlich für das Heer, die Artillerie oder die Logistik entscheiden werde, weiß ich noch nicht. Ich habe erst einmal das Karrierecenter der Bundeswehr besucht, um mich zu informieren. Dort sagte man mir, dass ich mit meinem Mathestudium gute Chancen hätte.

Dieses Semester wird wahrscheinlich noch arbeitsintensiver als das letzte, weil ich drei Prüfungen schreiben muss. Eine habe ich im letzten Semester verschieben müssen, weil ich viel für meinen Chinesisch-Sprachkurs zutun hatte und am Prüfungstag krank wurde. An der Universität lerne ich auch Russisch. Ich habe mir vorgenommen, den Kurs dieses Semester weiterzuführen. Die Prüfungen will ich einfach nur bestehen, egal welche Note es wird.

Außerdem will ich Familie, Freunde und meinen Sport, das Thaiboxen, besser unter einen Hut bringen. Ich bin wirklich froh, dass ich für das Studium nicht wegziehen musste. Denn hier weiß man, was man hat. Es wird nie langweilig in dieser großen und vielfältigen Stadt. Glücklicherweise kann ich bei meinem Vater in Lichtenberg wohnen. Das entlastet mich finanziell sehr, und ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er mir hilft. Die Mieten explodieren ja gerade in Berlin. Noch ist das für mich kein Thema, denn ausziehen will ich erst nach dem Studium, wenn ich mein eigenes Geld verdiene.“

"Es war die richtige Wahl"

Lena Rost studiert Maschinenbau an der Technischen Universität

Lena Rost, aus Magdeburg, 21 Jahre alt, studiert Maschinenbau an der Technischen Universität: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Maschinenbau für mich die richtige Wahl ist. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das erste Semester habe ich jetzt hinter mir – natürlich war nicht alles perfekt, aber insgesamt bin ich mit den Prüfungsergebnissen zufrieden. Das Studium ist sehr anspruchsvoll und man muss viel Zeit investieren, wenn man es in der Regelstudienzeit schaffen will. Es gibt sehr viele Übungen und Hausarbeiten. Bei den Fächern gefällt mir bisher Mechanik am besten und ich bin froh, dass ich davon noch mindestens ein Modul belegen kann. Was Elektrotechnik angeht, bin ich sehr glücklich, dass ich das hinter mir habe und die Prüfung bestanden habe. Ich konnte mich dafür letztes Semester leider nicht begeistern, weil mir einfach der Bezug fehlte.

Allen Klischees zum Trotz bin ich nicht die einzige Frau in meinem Studiengang. Mit einigen Kommilitoninnen treffe ich mich nach den Vorlesungen, um zu lernen. Und mit meinen männlichen Studienkollegen, die tatsächlich deutlich in der Überzahl sind, verstehe ich mich auch gut. Mir gefällt generell der Umgang am Campus in Charlottenburg, weil er sehr respektvoll ist. Dinge wie Geschlecht und Herkunft spielen dort überhaupt keine Rolle.

Wie im Studium war im vergangenen Semester auch privat einiges los: Mein Freund ist aus unserer gemeinsamen Heimatstadt Magdeburg zu mir nach Berlin gezogen, denn er hat eine Stelle als Medizintechniker hier angenommen. Wenn ich an die Zukunft denke, kann ich mir generell schon vorstellen, im Rahmen des Studiums einmal ins Ausland zu gehen, aber ich habe mir dazu noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich will jetzt erstmal das Leben in Berlin genießen und meine Prüfungen bestehen.“

„Ich habe schon ein bisschen angefangen, Schwedisch zu lernen“

Anna Friederitz studiert Nachhaltiges Management an der Technischen Universität

Anna Friederitz, aus Hamburg, 23 Jahre alt, studiert Nachhaltiges Management an der Technischen Universität: „Die Semesterferien waren für mich, abgesehen von einem Urlaub in Tansania und auf Sansibar, wenig entspannt. Das liegt daran, dass ich meine Bachelorarbeit angefangen hatte. Darin beschäftigte ich mich mit dem Zusammenhang von Wasserknappheit in der Landwirtschaft und dem Auftreten von Mangelernährung bei Kindern in der Punjab Provinz Pakistans. Das Thema ist sehr interessant, besonders die Literaturrecherche hat mir Spaß gemacht. Aber da die Arbeit insgesamt 80 Seiten haben musste, war das ein Mammutprojekt. Alle anderen Kurse habe ich im letzten Semester absolviert, deshalb konnte ich mich zum Glück voll und ganz auf meine Abschlussarbeit konzentrieren.

Ich habe mich schon für verschiedene Masterplätze in Schweden beworben und eine Zusage für International and European Relations in Linköping, der siebtgrößten Stadt Schwedens, erhalten. Auch wenn das nicht meine erste Wahl war, habe ich mich sehr gefreut. Ich bin schon gespannt, die Grundlagen der Internationalen Beziehungen und so auch politikwissenschaftliche Theorien zu lernen. Das ist ein ganz neues Feld für mich. Eigentlich wollte ich nach Lund, weil dort die Entwicklungsthematik eine große Rolle spielt. Dafür interessiere ich mich besonders, seitdem ich beim Kinderhilfswerk UNICEF gearbeitet habe. Ich habe schon ein bisschen angefangen, Schwedisch zu lernen, aber ich finde die Aussprache ziemlich schwer. Mitte August geht es schon los, und vorher ist noch viel zu organisieren, so dass stressige Wochen auf mich zukommen. Aber ich bin sehr gespannt auf das Studium, das Land und die Kultur. Und freue mich, neue Leute kennenzulernen.

Bis es losgeht möchte ich mich bei einem Kinder-Kochkursprojekt der Berliner Tafel (KIMBA) engagieren. Außerdem möchte ich weiter an meinem Spanisch arbeiten. Die Sprache habe ich während meines sechsmonatigen Praktikums in Lima schon ziemlich gut gelernt. Mit meinen Freunden von dort bin ich weiterhin in Kontakt – das ist mir wichtig und hilft mir auch dabei, die Sprache nicht zu verlernen. Ich hoffe, im Laufe des Studiums nochmal ein Praktikum in einer NGO absolvieren zu können, beziehungsweise meine Masterarbeit projektbezogen im Ausland zu schreiben. Am liebsten würde ich später in einer NGO, Stiftung oder generell bei einer internationalen Organisation arbeiten.

„In Dänemark kann ich Energie für das Staatsexamen tanken“

Pia Melissa Schreiber, aus Hamburg, 23 Jahre alt, studiert Jura an der Humboldt-Universität: „Mir geht es großartig, denn ich bin derzeit für ein Erasmus-Semester in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks. Hier kann ich Energie tanken, bevor es im September für mich ins Repetitorium und anschließend ins Staatsexamen geht. Es ist sehr entspannt, es gibt nur wenige Einwohner und ich komme überall schnell mit dem Fahrrad hin. Vor meiner Haustür ist der Wald, durch den man ans Meer gelangt. Ich habe hier schnell neue Freunde gefunden, die aus aller Welt kommen. Vor kurzem waren wir alle zusammen in Berlin und hatten viel Spaß.

Nach dem Schwerpunktstudium war ich im letzten Jahr ziemlich erschöpft. Für ein Pflichtpraktikum im deutschen Generalkonsulat in New York habe ich mir dann im Herbst ein „Urlaubssemester“ genommen. Auch, wenn das mit Urlaub nur wenig zutun hatte, war das eine gute Entscheidung, denn ich hatte dort eine spannende Zeit. Alle waren sehr freundlich und aufgeschlossen und ich habe viel von der Stadt gesehen. Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Weg zur Arbeit mit der U-Bahn durch Manhattan zu fahren. Im Praktikum dufte ich viele Aufgaben übernehmen und hatte viel Kontakt mit Menschen, die nach Deutschland reisen oder ihre Staatsbürgerschaft zurück wollen, nachdem sie ihnen im Dritten Reich aberkannt worden ist. Manche kamen mit riesigen Akten.

Für mich war das sehr spannend, denn ich hatte mich zuvor in meiner Studienarbeit schon intensiv mit dem Thema Strafrecht im Nationalsozialismus befasst. David Gill, der Generalkonsul des deutschen Generalkonsulats, hat mich sehr inspiriert. Ein gedankenvoller, kluger und besonnener Mensch. Wenn ich mit dem Staatsexamen fertig bin, kann ich mir gut vorstellen, für einen Master noch einmal ins Ausland zu gehen – besonders reizt mich Amsterdam. Ich bin gerne Studentin, aber mein langfristiges Ziel ist es weiterhin, ein Volontariat zu machen und in den Journalismus zu gehen.“