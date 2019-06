Hier können Sie Pfingsten am Wasser verbringen

Am Pfingstsonntag werden Temperaturen um die 26 Grad erwartet. Das sind unsere Tipps am Wasser.

Berlin. Sonne und Temperaturen um 26 Grad werden an diesem Sonntag erwartet. Wenn das Wetter auch am Pfingstmontag mitspielt, lohnt sich ein Ausflug zu den zahlreichen Seen und Bademöglichkeiten in Berlin und Brandenburg. Wer auf Nummer sicher gehen will, für den könnte sich ein Ausflug ins Tropical Islands in Brandenburg lohnen. Unter dem künstlichen Tropenhimmel herrscht nie schlechtes Wetter. Hier unsere Tipps, wie man die Tage im oder auf dem Wasser verbringen kann.

Der Wannsee: Wer einen Strandkorb am feinen Sandstrand des Wannsees im Südwesten Berlins ergattern will, sollte bei dem schönen Wetter sicherheitshalber früh kommen. Doch nicht nur Sonnenhungrige und Schwimmer kommen auf ihre Kosten. Beim Wassersportcenter Berlin kann man sich Segelboote, Tretboote und Surfboards ausleihen.

Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin, Tel. 030 8035450; geöffnet 9- 20 Uhr. 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Badespaßkarte 2 Erwachsene, ein Kind 9 Euro.

Verleih: Wassersportcenter Berlin, gleiche Adresse, Weg am Eingang vom Strandbad ausgeschildert, 10-18 Uhr geöffnet. Tretboote bis zu vier Personen pro Stunde 15 Euro; Surfboard und Rigg pro Stunde: 15 Euro, Stand Up Paddle-Board pro Stunde 15 Euro. Segelboote (zum Beispiel Freizeitjolle für Kinder und Erwachsene für zwei Stunden 35 Euro) können vor Ort oder vorab online gebucht werden: www.wassersportcenter-berlin.de/verleih

Der Tegeler See: Maritimes Seebadflair kommt bei einem Spaziergang auf der Greenwichpromenade am zweitgrößten See Berlins auf. In der Nähe der Tegeler Hafenbrücke lassen sich farbenfrohe Ruder- und Tretboote ausleihen. Besonders beliebt ist der Tretboot-Schwan. Wegen des windigen Wetters blieb der Bootsverleih an diesem Sonnabend allerdings geschlossen. Wer Minigolf mag, kann den Ball in der Anlage zwischen den Dampferanlegestellen und der roten „Sechserbrücke schlagen.

Verleih und Minigolf: Bootsvermietung Mühl Greenwichpromenade an der Tegeler Hafenbrücke, 13507 Tegel, Tel. 030 4337690 U6 Alt-Tegel. Geöffnet: 10.30 - 20 Uhr, Ausgabeschluss 19 Uhr.

Der Müggelsee: Wie wäre es mit einer einstündigen Rundfahrt auf Berlins größtem See? Start und Ende der Tour ist in Friedrichshagen. Zahlreiche Ausflugslokale locken um den See - und natürlich kann auch geschwommen werden, etwa im Strandbad Müggelsee oder im Seebad Friedrichshagen. Segeln und Surfen ist überall erlaubt, Motorsportboote dürfen nur in gekennzeichneten Fahrrinnen unterwegs sein.

Strandbad Müggelsee, Fürstenwalder Damm 838, 12589 Berlin-Köpenick; Seebad Friedrichshagen, Müggelseedamm 216, 12587 Berlin–Köpenick.

Rundfahrt Anlegestelle Friedrichshagen, Josef-Nawrocki-Straße 17, 12587 Berlin (fürs Navigationssystem), S-Bahnhof Friedrichshagen. Die Schiffsrundfahrt führt die Reederei Kutzker im Auftrag der Stern+Kreisschiffahrt GmbH durch. Tel. 03362 62 51.

Der Spreewald: Ruhe und Natur genießen, Tiere beobachten. Das alles kann man im Spreewald. Auf dem Wasser hat man die Wahl: Entweder stakt der Fährmann oder die Fährfrau den Kahn über die Kanäle der Lagunenlandschaft - oder man mietet sich selbst ein Boot. Verleiher stellen auch Kartenmaterial zur Verfügung. Kahnfahrten werden ab 1,5 Stunden (meist ab zwei Stunden) bis zu acht Stunden angeboten. Ein Preisbeispiel: zwei Stunden Kahnfahrt: 12 Euro bis 13 Euro pro Person. Platz ist für jeweils zehn bis zwölf Personen. Zweier-Kajaks sind für zehn Euro pro Stunde zu mieten.

Kahnfahrt ab Lübbenau: Kahnfährgenossenschaft Lübbenau, Dammstraße 77 a, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 2225, www.grosser-hafen.de

Bootsverleih Hannemann, Am Kleinen Hafen, Am Wasser 1, 03222 Lübbenau, Tel. 03542 36 47, www.bootsverleih-hannemann.de., www.spreewald-info.de.

Tropical Islands: Wer in die Tropen will, findet sie nur 60 Kilometer von Berlin entfernt. Das Badeparadies Tropical Islands, das in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert, verspricht in der überdachten riesigen Halle in Krausnick Südseefeeling. Draußen liegt Amazonia. Mit Pools, einem Wasserfall, Regen-Toren – und einem Wildwasserkanal, der sich über 250 Meter mit einem Höhenunterschied von bis zu 3,50 Meter durch die Landschaft windet.

Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick, jeden Tag geöffnet – von 6 bis 24 Uhr. Übernachtungsgäste können die Erlebnis-Landschaft jederzeit nutzen. Tagesticket ab 35 Euro. Servicetelefon 035477 605050.