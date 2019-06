Berliner helfen Charity Golf Event in Semlin am See

Förderung, Integration, Bildung. Sport - dafür steht der Verein FIBS e.V., der in Berlin bedürftige Menschen unterstützt. Zum zweiten Mal hat der Verein zu einem großen Charity Golf Event in Semlin am See eingeladen, um Spenden zu sammeln. Wie im vergangenen Jahr fand das Turnier auch zugunsten des Schutzengelwerks statt.

Vernachlässigung bekämpfen

Das 2013 gegründete gemeinnützige Schutzengelwerk hat es sich mit seinem Schutzengelhaus zur Aufgabe gemacht, Defizite bei Kindern und Jugendlichen in der Ernährung und Bildung auszugleichen und ihre soziale Vernachlässigung zu bekämpfen. In der Einrichtung finden Kinder, die nicht den Hort besuchen, nach der Schule altersgerechte Betreuung mit sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Aufmerksamkeit und Wertschätzung

„Bei uns bekommen die Kinder vor allem Aufmerksamkeit, Lob und Wertschätzung, die sie Zuhause oft nicht erhalten“, sagte Bianca Sommerfeld, Geschäftsführerin vom Schutzengelwerk. Jugendliche werden nach dem Schulabschluss bei der Ausbildungsplatzsuche und dem Schreiben von Bewerbungen unterstützt.

Tombola mit Hotelgutscheinen

Turnierveranstalter Ralf Galesky von FIBS e.V. war es gelungen, nicht nur 60 Golfer, darunter Polizeidirektor Gary Menzel und den ehemaligen Chef der Senatskanzlei, Detlef Stronk, sondern auch viele Sponsoren für den guten Zweck zu begeistern. Nach der Golfrunde auf der perfekt gepflegten Anlage in Semlin am See und dem Dinner lockte es eine Tombola mit Gutscheinen für Hotelübernachtungen in Travemünde, Hamburg und Usedom. Zu den Hauptgewinnen gehörten zwei Einkaufsgutscheine für das KaDeWe im Wert von jeweils 500 Euro.

Der Erfolg des Charity Golf Events: ein Spendenerlös von 6000 Euro. „Das Golfturnier werden wir im nächsten Jahr fortsetzen“, versprach Veranstalter Ralf Galesky.