Pfingsten 2019 in Berlin: Die besten Tipps

Das traditionelle Pfingstkonzert an der Scharfen Lanke in Spandau

Schönes Wetter ist für die kommenden Tage garantiert. Jazzbands spielen am Havelufer und im Pankower Bürgerpark. Ritterlager und Murmelbahn sind in der Wuhlheide aufgebaut. Vor dem Schöneberger Rathaus kann man in eine Himmels-Rikscha steigen. Und es gibt noch viel mehr. Hier eine Auswahl.

Steglitzer Woche

Im Bäkepark sind die Flugschaukel Gladiator und der Kettenflieger Sky Dance aufgebaut. Das Bühnenprogramm bietet Streetdance, Jazz, Schlager und Rock’n Roll. Am Sonnabend erleuchtet ein Höhenfeuerwerk den Abendhimmel über Steglitz.

Bäkepark, Steglitz, 8.Juni, 14-23 Uhr, 9. und 10.Juni, 14-22 Uhr, Eintritt frei, www.schaustellerverband-berlin.de,

Jazz im Bürgerpark Pankow

Die Modern Soul Band, Andrej Hermlin und sein Orchester und die Zöllner Bigband spielen im Pankower Bürgerpark. Ein Kunstmarkt wird aufgebaut. Die jüngsten Besucher können mit der Kindereisenbahn fahren. Auf der Panke findet ein Entenrennen statt.

Bürgerpark Pankow, Wilhelm-Kuhr-Straße 9, Eintritt sechs Euro, 8. und 9. Juni, 11-23 Uhr, 10. Juni, 11-21 Uhr, https://fuerpankow.wordpress.com

Glockenkonzert im Tiergarten

68 Glocken gehören zum Konzertglockenspiel, dem so genannten Carillon, im Tiergarten. Zu Pfingsten spielen Carillonneure aus Belgien, Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Russland Musik aus ihren Heimatländern.

Tiergarten, John-Foster-Dulles-/Ecke Große Querallee, 9. und 10. Juni, jeweils 15 Uhr, Eintritt frei, carillon-berlin.de

Winzerfest im Britzer Garten

Die Besucher können Weine aus den Anbaugebieten Mosel, Pfalz und Rheinhessen, aus Frankreich, Italien, Spanien und Ungarn verkosten. Als Ergänzung gibt es Käse- und Schinkenspezialitäten. Weingott Bacchus ist mit musikalischer Begleitung zugegen.

Britzer Garten, Eingang Sangerhauser Weg, 8., 9. und 10. Juni, jeweils 12-21 Uhr, Eintritt Britzer Garten: drei Euro, https://gruen-berlin.de/britzer-garten.

Pfingstfest der Kirchen am Rathaus Schöneberg

Auftakt ist ein Gottesdienst um 11 Uhr. Um 12 Uhr beginnt das Programm mit Kindermusical und Tanztheater, Rap und Gospel. Kulinarische Vielfalt ist angesagt. Es gibt äthiopischen Kaffee, chinesische Reisnudeln, Holy Donuts, Hot Dogs, syrische Teigtaschen und klassische Berliner Küche. Besucher können in der Himmels-Rikscha fahren.

John-F.-Kennedy-Platz vor dem Rathaus Schöneberg, 10. Juni, 11-18 Uhr, Eintritt frei, https://pfingstfest-der-kirchen.de

Spandauer Pfingstkonzert an der Scharfen Lanke

Musik hören und auf den See gucken – das macht den Reiz des traditionellen Spandauer Pfingstkonzertes aus. Die Siemens Big Band und das Spandauer Blasorchester spielen. Es gibt Countrymusik von Mr. Wiggly Friends zu hören. Larry Schuba tritt am Pfingstmontag auf. Auf Riesenrutsche und Trampoline können sich die jüngeren Besucher austoben.

Scharfe Lanke, Spandau, 8.Juni, 15-22 Uhr, 9.Juni, 9-22 Uhr, 10. Juni, 11-18 Uhr, Eintritt frei, https://partner-fuer-spandau.de

Karneval der Kulturen in Kreuzberg

Pfingsten ist die Zeit für den Karneval der Kulturen mit Straßenfest, Bands, Artisten und Künstlern. Beim großen Umzug am Sonntag ziehen Tänzer und bunt geschmückte Wagen und Tänzer über Gneisenaustraße und Hasenheide. Der Kinderkarneval findet am Sonnabend statt.

Blücherstraße, Zossener Straße, Kreuzberg, 8. und 9. Juni, 11-24 Uhr, 10. Juni, 11-19 Uhr, Eintritt frei, www.karneval.berlin

Zirkustraining, Bogenschießen und Balancieren in der Wuhlheide

Zu Pfingstabenteuern für die Zwei- bis Zwölfjährige lädt das FEZ Berlin ein. Sie können Geschicklichkeit und Balance auf dem Slackline- und Tiefseil-Parcour üben, am Action-Camp, am Ritterlager, beim Bogenschießen und Zirkustraining mitmachen oder die Kugeln auf der großen Murmelbahn rollen lassen. Eine Rennstrecke für Bobbycar-Fahrer ist angelegt.

FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2, Oberschöneweide, 8. -10. Juni, jeweils 2-18 Uhr, Tagesticket vier Euro, fez-berlin.de

Jazz und Wanderung im Landhausgarten in Kladow

Eine Heilpraktikerin führt am Sonnabend, ab 15 Uhr, Besucher durch den Landhausgarten Dr. Max Fraenkel am Havelufer in Kladow. Dort sind rund 30 verschiedene Baum-Arten vertreten. Jazz spielt die Gruppe „The Buzzung Bees“ um 17 Uhr. Am Sonntag treten die „Connetten“ um 16 Uhr mit Swing, Lateinamerikanischer Musik und Balladen auf.

Landhausgarten Dr. Max Fraenkel, Lüdickeweg 1, geöffnet 8.-10. Juni, 10-18 Uhr, Teilnahme Wanderung: zehn Euro, www.sommercafe-kladow.de

Serenadenkonzert auf der Schlossterrasse in Britz

Das Corelli-Kammerorchester spielt am Pfingstsonntag barocke Musik auf der Terrrasse von Schloss Britz. Die Zuhörer genießen den Blick auf den Park und hören Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli.

Schloss Britz, Alt-Britz 73, 9. Juni, 16 Uhr, Karten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, https://schlossbritz.de