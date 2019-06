Basketball ALBA will in Oldenburg Finaleinzug perfekt machen

Berlin. ALBA Berlin will im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga gleich den ersten Matchball verwandeln. Doch ALBA-Manager Marco Baldi warnt nach den beiden Erfolgen in der Serie Best-of-Five gegen die EWE Baskets Oldenburg. "Wir dürfen kein bisschen nachlassen. Denn so eine Serie kann sich auch sehr schnell drehen. Jeder wird alles rausholen, was er hat", sagte Baldi vor der dritten Partie am Sonntag in Oldenburg (15.00 Uhr).

Nach den beiden überzeugenden Siegen hat sich ALBA aber auch genügend Selbstbewusstsein erkämpft. "Wir sind variabler, können immer wieder Impulse setzen", meint Baldi. Guard Martin Hermannsson glaubt, dass das Team den Playoff-Rhythmus gefunden hat. "Überraschungen gibt es jetzt nicht mehr. Wir müssen nichts verändern. Wir wissen, was funktioniert und was wir machen müssen", so der Isländer.

ALBA wird wieder versuchen, das Tempo hochzuhalten. "Unser Schlüssel ist es, viel rauf und runter zu gehen. Irgendwann muss der Gegner sich dann die Pause nehmen", sagt Nationalspieler Joshiko Saibou. In den ersten beiden Partien ging das Rezept auf. So will man die Oldenburger Leistungsträger müde spielen. "Wenn sie Pausen nehmen, müssen wir da direkt angreifen", fordert Kapitän Niels Giffey.

Für Oldenburg ist es aber auch die letzte Chance, das vorzeitige Saisonende abzuwenden. Und der Gastgeber kann "mit dem Rücken zur Wand auch sehr gefährlich sein", glaubt Saibou. ALBA muss deshalb die ersten beiden Spiele ausblenden. Denn "noch ist nichts geschafft. Die 2:0-Führung bedeutet am Sonntag nichts. Dann geht es wieder bei 0:0 los", warnt Hermannsson. Trainer Aito Garcia Reneses fordert zudem eine Leistungssteigerung. "Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir besser als in der ersten Halbzeit daheim spielen."