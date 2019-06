Das sind die besten Tipps zum Wochenende in Berlin

Familientipp: Kistenklettern und Bogenschießen im FEZ

An einer Retro-Sport-Olympiade teilnehmen, Gold schürfen oder Ausgrabungsstätten entdecken. Das alles und viel mehr können Kinder zwischen zwei bis zwölf Jahren und ihre Familien vom heutigen Sonnabend bis zum 11. Juni. „Action, fertig, los!“ heißt das Familienevent im FEZ. In fünf großen Erlebnisarealen können Eltern und ihre Kinder klettern, malen, basteln, rutschen, fliegen und vor allem spielen. Im FEZ gibt es einen Tiefseilparcours, einen Mini-Regenwald auf einer Öko-Insel. Im Action-Camp testen Outdoor-Fans ihre Survival-Skills. Für Mini-Artisten gibt es den Kindermitmach-Zirkus. Für die Kleinsten wird ein eigenen Bereich mit einer Bobby-Car-Strecke aufgebaut. Egal ob beim Kistenklettern oder Bogenschießen, beim Floßbau, im Ritterlager oder auf der Mitmach-Wasserbaustelle: Bei allen Abenteuern des Familienevents ist Teamwork gefragt.

FEZ, Str. zum FEZ 2. 8. bis 11. Juni, jeweils 12-18 Uhr. Familien ab 3 Personen: 3,50 Euro. Alle Abenteuer und Materialkosten sind inklusive.

Galerie-Tipp: Berliner Künstlerinnen machen „Tam Tam“ im Projektraum

Unter den Arbeiten im Projektraum: "Zebras" von Ina Bierstedt.

Foto: Promo

Im Projektraum zeigen zwei Künstlerinnen unter dem Titel „Tam Tam“ ihre aktuellen Arbeiten: Ina Bierstedt und Susanne Lorenz betrachten gesellschaftliche Formen „zwischen politischem Aktivismus und Lähmung“. Die 1969 geborene Susanne Lorenz lebt in Berlin. Sie war Visiting Artist an der School of the Art Institute of Chicago und hat seit 2010 eine Professur an der Universität der Künste (UdK) in Berlin. Ina Bierstedt wurde 1965 in Salzwedel geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin, wo sie seit 2010 Lehraufträge für Malerei in der Grundlehre an der UdK wahr nimmt. Die Schau bietet die Gelegenheit, den Projektraum kennen zu lernen, der sich im Erdgeschoss der 1884 erbauten Feuerwache in der ehemaligen Spritzenwagenhalle befindet. Die kommunale Galerie des Kulturhauses ist seit 2003 Ausstellungsort für bildende Künstler, Projekte und Kooperationsprojekte.

Di-Do. 11-19 Uhr, Fr.-So. 12-20 Uhr, Projektraum, Alte Feuerwache, Marchlewskistraße 6, Friedrichshain, bis 11. August, Eintritt frei

Konzert-Tipp: Mandolinen und Akkordeon im Stadtpark Steglitz

Das Akkordeon-Ensemble spielt im Stadtpark.

Foto: Karsten Holtmann

Die Sommerwochenenden sind wieder musikalisch im Stadtpark Steglitz an der Albrechtstraße. Von Juni bis Ende August sind in der Grünanlage an jedem Sonnabend und Sonntag – mit Ausnahme der Sommerferien – Ensembles und Bands der Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlendorf zu erleben. Sie geben ihre Konzerte im Musikpavillon. Am Sonnabend, 8. Juni, lässt das Akkordeon-Ensemble unter der Leitung von Lora und Waldemar Fleischhauer den Stadtpark erklingen. Die Mitglieder, die seit 2010 zusammen musizieren, spielen Originalmusik für Akkordeon, darunter Werke von Richard Galliano und Astor Piazzolla. Fortgeschrittene Schüler werden auch solistisch auftreten. Am Sonntag gibt die Mandolinistenvereinigung (Leitung Natalia Kittke) ein Konzert. Neben Mandolinen sind Mandolen, Gitarren und Kontrabass auf der Bühne vertreten. Gespielt wird nicht nur Folklore, sondern auch die gesamte Bandbreite der Unterhaltungsmusik.

Stadtpark Steglitz, Albrechtstraße, Sbd., 8. Juni, 16 Uhr, Akkordeon-Ensemble, So., 9. Juni, 16 Uhr, Mandolinistenvereinigung, Eintritt frei.

Vormerk-Tipp: Festival „48 Stunden Neukölln“ begeistert den Bezirk

Das Fest „48 Stunden Neukölln“ ist Kunst pur.

Foto: 48 Stunden Neukölln

Neukölln ist der vielleicht pulsierendste, aufregendste Bezirk Berlins. Hier lassen sich die kreativen Köpfe der Hauptstadt nieder und erstellen ihre Kunst. Diese Woche gibt es die über mehrere Tage zu sehen, und zwar im ganzen Bezirk. Das Kunstfestival „48 Stunden Neukölln“ zeigt künstlerische Projekte aller Sparten der Berliner Kunstszene. Das diesjährige Motto des Festivals lautet „Futur III“. Die Organisatoren schreiben dazu auf ihrer Webseite: „Unser Jahresthema setzt eine Zeitachse. Es geht uns um das Paradox der Zukunft, die retrospektiv vorausgesehen wird und auf die man vorwegnehmend zurückblickt. Damit wird etwas über die Hoffnungen, Erwartungen und Ansprüche des Jetzt ausgedrückt.“ Zwischen Schönleinstraße und Grenzallee, von der Harzer Straße in Treptow bis zum Tempelhofer Feld finden Ausstellungen, Spaziergänge, Konzerte und andere Darbietungen statt.

14. bis 16. Juni in ganz Neukölln. Weitere Informationen, Locations und das Programm unter www.48-stunden-neukoelln.de

Open-Air-Tipp: Dreitägiges Pfingstfest an der Havel in Spandau

Das traditionelle Pfingstkonzert an der Scharfen Lanke in Spandau.

Foto: Partner für Spandau

In Spandau beginnt am Sonnabend das „Pfingstkonzert an der Scharfen Lanke“, das inzwischen mehr ist, als ein Konzert und zu den großen Stadtfesten im Bezirk zählt. Bis Montag gibt es in dem Park an der Havel Programm, zahlreiche Stände sind aufgebaut und für Kinder sind eine Riesenrutsche und Trampoline geplant. Dazu läuft an allen drei Tagen Live-Musik auf einer Bühne. Dort spielen unter anderem die Siemens Big Band, das Spandauer Blasorchester, das am Sonntag zum „Wecken mit Blasmusik“ einlädt, der Country-Musiker Mr. Wiggly und zum Abschluss am Montag der Sänger Larry Schuba. Wer das Fest an der Havelbucht erleben will, sollte die Chance in diesem Jahr nutzen: Da die Grünanlage ab dem kommenden Jahr umfassend umgestaltet wird, wird das Fest wohl erst nach Ende der Arbeiten wieder in dem Park stattfinden können. In den kommenden Jahren soll es an den Kladower Hafen verlegt werden.

Sbd., 15 – 22 Uhr, So., 9 – 20 Uhr, Mo., 11 – 18 Uhr, Scharfe Lanke, Spandau, Eintritt frei.

Ausstellungs-Tipp: Museum Pankow gibt neue Einblicke in den DDR-Alltag

Der graue Alltag zeigt sich in Fotos, Texten und Objekten.

Foto: Thomas Schubert / BM

Ganz privat ging es für DDR-Bürger auch in der eigenen Wohnung nur selten zu. Wie weit die Kontrollmechanismen des Staates tatsächlich in den Alltag hineinreichten? Eine neue Sonderausstellung des Museums Pankow will es genau zeigen. Anhand von Fotos, literarischen Texten und historischen Objekten bekommen Besucher ein Gefühl für das Eindringen des Politischen ins Private. Unter dem Titel „Graustufen. Innenansichten aus der DDR“ führen Schwarz-Weiß-Fotos des Fotografen Jürgen Hohmuth aus den 70er- und 80er-Jahren Szenen des DDR-Alltags vor Augen, geben Einblicke in Wohnungen, Läden, Arbeitsstätten und Freizeitorte. Sie wecken Sympathie für Menschen in komischen, ernsten und heiklen Situationen. Diese Auswahl von zeithistorischen Fotos ist mit Kommentaren von DDR-Literaten angereichert. Als Abrundung sieht man Gedichte, Romanauszüge, Anekdoten und Gegenstände, die vom Zeitgeist im Sozialismus erzählen und Vergleiche mit der Gegenwart erlauben.

Di. bis So., von 10-18 Uhr, Museum Pankow, Prenzlauer Allee 227/228. Eintritt frei.

Restaurant-Tipp: Echt italienisch an der Kreuzbergstraße

Lokal mit den zwei Namen: Das „Vereinszimmer Lo Spazio“ zieht gerade bei gutem Wetter die Gäste an.

Foto: Patrick Goldstein

Gegen 13 Uhr sind vor dem „Vereinszimmer“ fast alle Plätze besetzt. Es sind Kollegengruppen, die über Speicherkapazitäten fachsimpeln, Beamte aus dem nahen Rathaus, eine Mutter und ihre kleine Tochter, die sich die Nudeln durch gespitzte Lippen im Wortsinn ‘reinziehen. Drinnen sitzt man an Holztischen, die eine lange Restaurantkarriere hinter sich haben. Der Blick auf den Bürgersteig bietet das stets wunderbare Spektakel der „Kreuzberger-Einwohner-Betrachtung“: abwechslungsreich, modisch aufschlussreich, kostenlos.

Um 13.30 Uhr stehen nachströmende Gäste bereits am Tresen Schlange. Dort wird bestellt. Die Gerichte sind an eine Tafel geschrieben und was irgendwann nicht darauf passte, wurde eben abfallend oder aufsteigend an den Rand gequetscht. Wir entschieden uns für Tagliatelle mit Kalbfleisch und Erbsen (8,90 Euro). Das San Benedetto Frizzante nahmen wir uns aus dem Kühlschrank (o,5 l, 1,50 Euro). Die Pasta war binnen zehn Minuten am Tisch, bissfest und so portioniert, dass man danach kein schlechtes Gewissen haben musste. Daran waren zartes Kalbfleisch, Pfefferkörner, eine dunkle milde Soße, der zusätzliches Salz nicht schadete. Insgesamt ein richtig gutes Lunch, auf das man, wenn es nicht reicht, etwa Focaccia mit Tomate, Scamorza Käse und Aubergine (4,80 Euro) folgen lassen könnte.

Seit 2003 gibt es das Restaurant. Früher hieß es „Vereinszimmer“, daraus wurde „Lo Spazio“, was „Raum“ und „Weltall“ heißt. Der alte Schriftzug blieb. So habe das Restaurant eben zwei Namen, sagt Besitzerin Daniela Cicerello amüsiert. Man könnte bei ihr Stunden verbringen. Mit knusprigen Cannoli mit Nougat(1,10 Euro), einer großen Auswahl Zeitungen oder im Feinkostladen. Zum Laptop-Arbeiten ist das Restaurant, in die Mitarbeiter kreuz und quer italienisch sprechen, rufen, juxen, nicht geschaffen: Mit einem Computer fühlt man sich wie ein unentspannter Besucher.

Vereinszimmer, Kreuzbergstraße 15, wochentags 8-20 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr.