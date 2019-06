Im Virchow zeigt eine Riesenküche die Risiken in der Küche

Stefanie Märzheuser, Ärztin in der Kinderchirurgie an der Charité, zeigt am riesigen Küchenherd die Unfallgefahren für Kinder im Haushalt. Im Foyer der Kinderklinik des Virchow-Klinikums ist die Ausstellung für Besucher zu sehen.

Berlin. Und plötzlich fühlen sie sich wieder ganz klein: Die Regler für den Herd und das Kabel des eimergroßen Wasserkochers befinden sich auf Kopfhöhe, die Klappe des Backofens ist so groß wie eine Autotür. So sollen Eltern für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden sensibilisiert werden.

Denn genau dort passieren laut der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“ (BAG) die meisten Unfälle. Besonders gefährdet sind Kinder zwischen null und fünf Jahren.

Anlässlich des Kinderschutztages am 10. Juni hat die BAG, gemeinsam mit ihrem industriellen Kooperationspartner „Procter und Gamble“ (P&G), für mehr Aufmerksamkeit gegenüber Gefahren im Haushalt geworben. Aus diesem Anlass wurde diese Woche im Virchow Klinikum auf dem Charité Campus in Wedding eine Riesenküche aufgebaut, die Risiken in der Küche verdeutlichen soll.

Was mag wohl in dieser Schüssel oder der Kanne sein? In Wedding schlüpfe Erwachsene noch einmal in die Rolle ihres Nachwuchses.

Foto: Carsten Koall / dpa

Risiken in der Wohnung oft vernachlässigt

„Unser Fokus liegt heute auf der Küche, da diese ein zentraler Ort der Wohnung ist, wo gleichzeitig viele Gefahrenstellen versammelt sind“, sagte BAG-Geschäftsführer Andreas Kalbitz.

Susann Rüthrich, Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, erklärte, gerade als Mutter könne sie die Angst vieler Eltern um ihre Kinder sehr gut nachvollziehen. Dabei würden potenzielle Gefahren aber oft außerhalb der eigenen vier Wänden gesehen, etwa im Straßenverkehr oder durch Dritte.

Nur ungenügend werde an die Sicherheit in den eigenen vier Wänden gedacht. Laut einer repräsentativen Studie, bei der die BAG über einen Zeitraum von einem Jahr über 1000 Eltern befragt hatte, denken rund 60 Prozent, dass ihre Kinder zu Hause keinen oder kaum Gefahren ausgesetzt sind.

60 Prozent der Unfälle passieren zu Hause

Allerdings: Im vergangenen Jahr mussten 1,7 Mio. Kinder auf Grund eines Unfalls ärztlich behandelt werden, davon 202.232 im Krankenhaus, erklärte Stefanie Märzheuser, Präsidentin der BAG und Oberärztin an der Kinderchirurgie der Charité.

Rund 60 Prozent der Unfälle von Kleinkindern passierten in den eigenen vier Wänden, am häufigsten komme es zu Stürzen. „Kommen sie mal abends in die Notaufnahme, wenn sie sich ein Bild machen wollen“, sagte Märzheuser, „die ist pickepacke voll. Und das sind meistens Unfälle, die zu Hause passiert sind.“

Dass die Wahrnehmung der Gefahrenquellen und die tatsächlichen Risiken so auseinanderklaffen, liegt laut Märzheuser auch an der Berichterstattung. Über Unfälle im Privaten werde, im Gegensatz zum öffentlichen Raum, nicht berichtet. Das führe dazu, dass Eltern die Unfallgefahr im Haushalt unterschätzten.

Bei den Kleinsten hilft kein Ermahnen

Mit ihrer Arbeit möchte die BAG Eltern und Betreuer aufklären. „Sehr kleine Kinder kann man nur schützen, wenn Maßnahmen ergriffen werden“, sagte Märzheuser. Erklärungen brächten bis zu einem bestimmten Alter wenig. Häufige Unfallquellen seien etwa Wasserkocher, Töpfe und Pfannen, die von Kindern herunterzogen werden können. „Verbrennungen und Verbrühungen sind zwar nicht die häufigsten Unfälle, es bleiben aber oft Narben zurück, die das ganze Leben des Kindes und später des Erwachsenen, prägen“, so Märzheuser. Die Haut von Kleinkindern sei viel empfindlicher als die von Erwachsenen.

Schon der Inhalt einer frisch aufgebrühten Tasse Tee könne bis zu 20 Prozent der Hautoberfläche verbrennen. Solch eine Verletzung sei keine Kleinigkeit, sondern müsse auf der Intensivstation behandelt werden.

Kabel und Töpfe aus dem Weg

Die Ärztin rät Eltern, das Kabel etwa von Wasserkochern immer nach hinten zu führen, ihn gegebenenfalls zu sichern und Geschirr und Töpfe außerhalb der Reichweite von Kindern abzustellen. Auch am Backofen sei Vorsicht geboten, da sich die Türen, auch bei modernen Geräten, stark erhitzen.

Märzheuser: „Kinder sind entwicklungsbedingt nicht in der Lage, so schnell und gezielt zu reagieren wie Erwachsene. Das dauert, bis sie ihre Hand von der heißen Herdplatte wegnehmen.“ Eine weitere Gefahrenquelle sieht die BAG in Reinigungs- und Waschmitteln. Diese sollten generell nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Besuch noch bis 10. Juni möglich

In der Riesenküche im Foyer der Kinderklinik an der Mittelallee 8 auf dem Charité-Gelände am Augustenburger Platz 1 können Erwachsene noch bis zum 10. Juni einen Perspektivwechsel wagen. Sie hätte am liebsten ein ganzes Kindersicherheitshaus, um auf die Gefahren im Haushalt hinzuweisen, sagte die BAG-Präsidentin.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft entwickelt seit 1997 Projekte für Kindersicherheit. Unter anderem bietet der Verein Schulungen in Kindergärten und an Schulen an. „Unser Hauptziel ist es, Kinderunfälle zu vermeiden, dafür setzen wir natürlich an den Lebenswelten von Kindern an“, sagte Geschäftsführer Andreas Kalbitz.