Lehrer in Berlin: Personalräte warnen vor Defiziten bei Quereinsteigern

Voraussichtlich wird es der Senatsverwaltung für Bildung gelingen, auch im nächsten Schuljahr die benötigte Zahl von Lehrkräften für Berlin zu gewinnen. Das ist aber auch die einzige gute Nachricht, die der Gesamtpersonalrat der allgemeinbildenden Schulen am Donnerstag zu verkünden hatte. Die Personalvertreter machen sich massive Sorgen um die Qualität des Unterrichts in vielen Schulen und die Belastung der erfahrenen Kollegen.

Denn obwohl die Bildungsverwaltung nach Worten des Personalrats Dieter Haase wohl wieder 3000 Lehrkräfte einstellen kann, seien darunter wieder sehr viele nicht ausgebildete Personen.

Sie sind entweder Quereinsteiger, die neben dem Beruf jetzt Lehramt studieren und deshalb nur 17 Stunden unterrichten, was den Personalbedarf noch einmal erhöht. Oder sie sind sogenannte Seiteneinsteiger, im Fachjargon Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung. Diese kämen aus allen möglichen Berufen oder als Abbrecher von den Universitäten. Sie unterweisen ohne weitere Ausbildung oder Anleitung Kinder in Mathematik oder Fremdsprachen. Haase spricht von 500 Seiteneinsteigern, die ab August in den Schulen kommen würden.

Zu Lehrerzahlen schweigt die Senatsverwaltung bislang

Die Bildungsverwaltung wollte auf Anfrage noch nichts zu den Lehrerzahlen sagen, obwohl die Sommerferien in zwei Wochen beginnen. Man habe noch keine Zahlen und es liefen noch Bewerbungen, sagte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Genauere Informationen werde es erst bei der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn geben.

Die Personalvertreter kritisiert diese Informationspolitik des Hauses Scheeres. „Die werfen mit Nebelkerzen“, sagte Haase, der auch im Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin sitzt.

Ihm liegen bereits zahlreiche Daten vor, aus denen er ein Bild für die Lage ab dem kommenden August zeichnen und Kritik ableiten kann. So würden immer mehr Menschen benötigt, um die 2200 gebrauchten Vollzeitstellen zu besetzen.

400 Quereinsteiger eingestellt, aber noch nicht zugewiesen

Denn für einen Vollzeitlehrer brauche man fast zwei Quereinsteiger, weil diese eben nicht so viele Stunden unterrichten dürften. Viele Seiteneinsteiger beginnen aus Respekt vor der hohen Belastung nur als Teilzeitkräfte. Die wieder aktivierten Pensionäre arbeiteten auch ungern in Vollzeit. Und auch zahlreiche ausgebildete Pädagogen reduzierten ihre Stundenzahl. Das Management von Schulen werde damit nicht leichter.

Manche Schulleitungen ziehen nach Angaben Haases bereits die Notbremse und verweigerten es, weitere der oft betreuungsintensiven Anfänger aufzunehmen. 400 Quereinsteiger seien zwar eingestellt, hätten aber noch keine Schulen gefunden, wo sie anfangen dürfen, berichtete Haase.

Wieder sind die Schulen in Problemkiezen hinten dran

Und auch ein schon in den vergangenen Schuljahren viel beklagtes Problem werde sich verschärfen: Das nicht qualifizierte Personal werde sich in den Schulen mit schwieriger Klientel in sozial schwachen Stadtteilen konzentrieren. So hätten die Schulen in den bürgerlichen Außenbezirken Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf aktuell bereits ihre Stellen besetzt. Bedarf gebe es hingegen noch in Spandau, Neukölln, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.

Auch die Personalvertreter erkennen an, dass sich Berlin wie auch die anderen Bundesländer die qualifizierten Lehrkräfte nicht schnitzen kann. Bis 2023, so kalkuliert Haase, werde es dauern, bis die Pensionierungswelle abklingt und die zusätzlichen Lehramtsanwärter ihr Studium abgeschlossen haben.

„Es herrscht nur Hektik, aber es gibt kein Konzept“

Aber was die Personalvertreter vermissen, sind Ideen, die meist pädagogisch und oft auch fachlich unerfahrenen Neueinsteiger weiterzubilden. „Es herrscht nur Hektik, aber es gibt kein Konzept“, sagte Haase. So brauche man dringend Qualifizierungsangebote für die Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung. Die Verwaltung müsse Anreize setzen, dass sich nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer für Teilzeit entscheiden. Und es müssten Mittel und Wege gefunden werden, die erfahrenen Lehrkräfte anderweitig zu entlasten.

Eine weitere Sorge treibt die Personalräte um. Die Seiteneinsteiger könnten sich auf feste Stellen einklagen, wenn sie mehrfach hintereinander mit Jahresverträgen ausgestattet worden seien. Dann blockierten sie womöglich in ein paar Jahren Stellen für dann fertig ausgebildeten jungen Lehrer.