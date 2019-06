Neue Zahlen Erstmals so viele Bewerber wie Lehrstellen in Berlin

Berlin. Vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr gibt es erstmals seit langer Zeit wieder genauso viele unversorgte Bewerber wie unbesetzte Stellen in der Hauptstadt-Region. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die am Donnerstag von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg (UVB) vorgestellt wurden. Demnach suchten Ende Mai 16.185 junge Menschen noch Lehrstellen. Demgegenüber steht ein Angebot von 16.203 umbesetzen Ausbildungsplätzen.

„Rechnerisch ist der Ausbildungsmarkt in der Hauptstadtregion damit ausgeglichen. Auf jeden Bewerber kommt eine Lehrstelle“, sagte der Hauptgeschäftsführer der UVB, Christian Amsinck. Er rechnet damit, dass das Ausbildungsplatz-Angebot in den kommenden Wochen weiter ansteigt. „Wir gehen davon aus, dass die Unternehmen noch einmal mehr Plätze schaffen. Das ist bemerkenswert, weil die Wachstumsprognosen nicht mehr so toll sind“, sagte Amsinck.

Steigendes Lehrstellen-Angebot auch Reaktion auf den Fachkräftemangel

Der Ausbau des Lehrstellen-Angebots sei aber auch eine Reaktion auf den Fachkräftemangel, erklärte der UVB-Chef. Zuletzt hatten viele Unternehmen beklagt, dass die Besetzung offener Stellen in einigen Berufsgruppen teilweise doppelt so lange brauche wie noch 2015.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Firmen in Berlin und Brandenburg mehr Ausbildungsplätze angeboten. In Berlin waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 1100 neue Lehrstellen hinzugekommen. Die Zahl der insgesamt angebotenen Plätze wuchs auf 15.700. In Brandenburg gab es einen Zuwachs um rund 300 auf 9800 neue Lehrverträge. Das sei die stärkste Zunahme seit zwei Jahrzehnten gewesen. Dennoch fällt es vielen Betrieben immer schwerer, passende Bewerber zu finden. Im vergangenen Ausbildungsjahr blieben deshalb nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Berlin von 15.829 am Ende 1711 Plätze unbesetzt. Das waren 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor einigen Jahren waren in Berlin jeweils nur wenige Hundert Plätze unbesetzt geblieben.

Azubi-Vergütung zuletzt im Durchschnitt um 3,9 Prozent gestiegen

Unternehmen gehen deswegen bereits mehrere Schritte auf potenzielle Bewerber zu und suchen mit großem Aufwand nach Talenten, sagte Amsinck. Firmen würden etwa in Social-Media-Kampagnen, Praktika, Eltern-Beratungen und Messe-Auftritte investieren, so der UVB-Geschäftsführer. Der Wettbewerb um Azubis zeige sich auch in finanzieller Hinsicht. Die tarifliche Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 859 Euro in Ostdeutschland sei zuletzt um 3,9 Prozent gestiegen und damit stärker als in den westlichen Bundesländern. In den vergangenen zehn Jahren habe es zudem ein Plus von 52 Prozent gegeben. „Die Unternehmen wissen, dass es auch auf attraktive Rahmenbedingungen ankommt“, sagte Amsinck.

Von Bewerbern forderte er aber auch Flexibilität. „Nicht jeder kann und muss Kfz-Mechatroniker werden, nicht jede Bürokauffrau“, erklärte er. Es gebe Hunderte spannende Berufe mit guten Perspektiven.

Junge Menschen müssten zudem stärker bereit sein, für den Beruf ihren Wohnort zu wechseln, sagte Amsinck. Von Brandenburg nach Berlin funktioniere das, so der UVB-Chef. In die andere Richtung sei es allerdings schwierig. Gut sei deswegen, dass Azubis in Brandenburg nun auch ein Mobilitäts-Ticket erhalten, um kostengünstiger Bahn fahren zu können. In Zeiten von steigenden Mieten denken viele Firmen zudem über Unterkünfte für Azubis nach. „Lehrlingswohnheime kommen wieder in Mode“, sagte Amsinck.

Gleichzeitig mahnte der UVB-Chef noch größere Anstrengungen bei der Berufsorientierung an. Vor allem in den Schulen sollten Unternehmen und Verbände noch präsenter werden. Amsinck hofft bei der Suche nach geeigneten Azubis aber auch auf die Hilfe der Jugendberufsagentur. Die Beratungsstelle der Bundesagentur für Arbeit ist schon heute Anlaufstelle für den Übergang von Schule zu Beruf. Allerdings gelingt es der Agentur nicht, alle Schulabgänger anzusprechen.

Rund 30 Prozent der Azubi-Verträge werden wieder aufgelöst

Wirtschaft und Politik hatten geplant, diesen Zustand zu ändern. Berliner Schulen sollten dafür Kontaktdaten der Schüler an die Jugendberufsagentur weitergeben. Doch: „Die Umsetzung funktioniert nicht“, so UVB-Chef Amsinck. Während Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dem Projekt offen gegenüber steht, bremst Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) mit Blick auf den Datenschutz. „Das können wir uns nicht leisten. Wichtig ist doch, dass die Jugendlichen ein Angebot bekommen und eine Perspektive haben“, so der Verbandsfunktionär.

Doch selbst wenn es Unternehmen gelingt, geeignete Kandidaten zu finden, ist es nicht sicher, dass sie die Ausbildung auch tatsächlich beenden. Rund 30 Prozent der Azubi-Verträge werden wieder aufgelöst. In einigen Branchen liege die Auflösungsquote sogar bei 60 Prozent, so der UVB. Nicht jeder der Abbrecher hängt die Ausbildung aber gänzlich an den Nagel. Mitunter würden die Lehrlinge die begonnene Ausbildung bei einem neuen Arbeitgeber fortsetzen, sagte Amsinck.