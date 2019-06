Fall Anis Amri: Gewerkschaft der Polizei weist Vorwürfe zurück

Ein ARD-Film von Berliner Morgenpost und RBB am Montag zeigt, wie es zum Breitscheidplatz-Anschlag kam.

TV-Doku zeigt Chronik des Versagens im Fall Anis Amri Ein ARD-Film von Berliner Morgenpost und RBB am Montag zeigt, wie es zum Breitscheidplatz-Anschlag kam.

Berlin. Nach den Berichten über die vorzeitige Beendigung der Observation des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri zugunsten der Beobachtung von Linksextremisten äußerte sich die Polizei nur ausweichend zu dem Fall.

Bei der Koordinierung von Observationen werde das breite Spektrum der politisch motivierten Kriminalität betrachtet. „Hierbei gab und gibt es keine Fokussierung auf ausschließlich einen Phänomenbereich“, sagte ein Polizeisprecher. Die Priorisierung der zu observierenden Personen folge der Erkenntnislage.

Wie bereits bekannt wurde der Breitscheidplatz-Attentäter Amri nur bis zum 15. Juni 2016 observiert. Danach stellte die Polizei die Beobachtung ein und verlor den als Gefährder eingestuften Tunesier bis zu dem Anschlag am 19. Dezember zusehends aus den Augen.

Verdacht wird durch polizeiinterne Dokumente genährt

Aus internen Polizeidokumenten, deren Inhalt der Berliner Morgenpost bekannt ist und über die am Mittwoch zuerst die „Zeit“ berichtet hatte, geht hervor, dass die Polizei statt Amri Aktivisten aus dem Umfeld des linken Szenetreffs in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain observierte.

Der damalige Innensenator Frank Henkel (CDU) hatte die „Rigaer 94“ damals besonders im Fokus. Die Opposition warf ihm damals vor, aus wahltaktischen Gründen einen Großeinsatz zur Räumung eines Treffs in der „Rigaer 94“ am 22. Juni angeordnet zu haben. Diese Räumung hatte sich in einem Gerichtsverfahren später als illegal herausgestellt.

Linke und Grüne wollen Vorgang im U-Ausschuss untersuchen

Die Linke vermutet, dass die veränderte Priorisierung der Observationsmaßnahmen aus politischen Gründen angeordnet worden sein könnte. „Man kann nicht ausschließen, dass es von oben eine Priorisierung auf die Rigaer Straße gegeben haben könnte“, sagte das Mitglied im Amri-Untersuchungsausschuss, Niklas Schrader. „Der Nachweis konnte aber bisher nicht geführt werden. Wir müssen das im Ausschuss weiter untersuchen“, sagte Schrader. Ähnlich hatte sich zuvor auch der Grünen-Politiker Benedikt Lux geäußert.

Gewerkschaft nennt Vorwurf „wahnwitzig“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bezeichnete es als „wahnwitzig“, dass die Polizei bei Dschihadisten bewusst weggeschaut haben könnte. „Es ist anmaßend, eine Kausalität zwischen den Observationsmaßnahmen rund um die Rigaer Straße und denen von dschihadistischen Gefährdern zu ziehen, die eben keine Entscheidung für das eine oder das andere sind“, sagte der Berliner GdP-Vorsitzende Norbert Cioma. Seit dem Anschlag versuchten „vereinzelte Journalisten“ die Berliner Polizei als untätig darzustellen und für die Opfer des Breitscheidplatzes verantwortlich zu machen.

Kritik an Politikern

Die Untersuchungsausschüsse würden „zu keinem anderen haltbaren Ergebnis kommen, außer dass wir in unserem demokratischen Zusammenleben einen solchen Anschlag nicht verhindern können und unsere freie Gesellschaft immer verletzlich ist“, sagte Cioma. Das Verhalten „einzelner Politiker, die in die Hetzjagd und Verschwörungstheorien der klickhaschenden Berichterstatter einsteigen“, sei daher noch schlimmer.