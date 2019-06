Gewitter mit Starkregen zieht über Berlin

Spaziergänger in Regencapes.

Berlin. Nach tagelanger Hitze ist am Donnerstag ein Gewitter mit heftigem Regen über Berlin gezogen. Es habe in der Hauptstadt auch mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Ob diese in direktem Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, konnte ein Sprecher aber zunächst nicht sagen. Gemeldet worden seien Wasserschäden, die den Angaben zufolge noch nicht genauer benannt werden konnten. Im Ortsteil Lichtenrade brannte ein Mehrfamilienhaus. Die Ursache war noch unklar. Kurz vor Beginn des Gewitters hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für den Bereich Berlin und Brandenburg herausgegeben.