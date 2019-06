Berlin investiert 4,6 Milliarden Euro in die Infrastruktur

Berlin investiert in diesem Jahr 4,6 Milliarden Euro in die Infrastruktur der Stadt. „Wir haben damit die Investitionsmittel in den vergangenen Jahren um 70 bis 75 Prozent erhöht“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus

„Die Summe soll in den kommenden Jahren weiter steigen.“ Gleichzeitig warnte Kollatz davor, zu viele schnelle Ergebnisse für die öffentliche Infrastruktur zu erwarten. „Wir können nicht alles gleichzeitig machen“, sagte der Finanzsenator.

60.000 neue Kitaplätze sind entstanden

Damit reagierte er auf Kritik aus der Opposition, Berlin würde zu wenig in die öffentliche Infrastruktur investieren. Das Land müsse Prioritäten setzen, um die Probleme zu lösen. Gleichzeitig verwies er auf die bereits erzielten Erfolge. So seien seit 2011 60.000 neue Kitaplätze entstanden und die Mittel für die Sanierung der Brücken in der Stadt sei um 64 Millionen Euro auf 170 Millionen Euro gestiegen.

Außerdem habe das Land den großen Krankenhäusern erhebliche Investitionsmittel zur Verfügung gestellt. Insgesamt investiere das Land mittlerweile mehr als im Bundesdurchschnitt.

Opposition kritisiert langsames Handel des Senats

Die Opposition hatte zuvor dem Senat vorgeworfen, notwendige Investitionen für die künftige Entwicklung der Stadt zu verzögern oder sogar zu boykottieren. „Der rot-rot-grüne Senat begleitet das vielfältige Wachstum mit Argwohn, Verzagtheit, und wenn die linke Ideologie hinzukommt, mit Feindschaft“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Oliver Friederici.

„Versäumnisse aus der Vergangenheit entbinden den Senat nicht aus der Verantwortung“, sagte der Verkehrsexperte der FDP, Henner Schmidt. Die AfD vermutet hinter dem Investitionsstau im öffentlichen Bereich Absicht. „Man hat den Eindruck, es sei nicht anders gewollt“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Frank Scholtysek.