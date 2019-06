Enteignungsdebatte: Wirtschaft rechnet mit negativen Folgen

Die Debatte um die mögliche Enteignung großer Immobilienunternehmen in Berlin erregt die Gemüter. Offener Brief von IHK und VBKI.

Berlin. Das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ sorgt für große Irritationen in der Berliner Wirtschaft. Das Volksbegehren sieht vor, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen im Bestand zu enteignen. Unterstützt wird es von den Linken und - allerdings an Bedingungen geknüpft - auch von den Berliner Grünen.

Laut einer Umfrage unter 4500 Mitgliedsunternehmen der IHK und des VBKI befürchten 80 Prozent der Berliner Unternehmen eine Verschlechterung des Investitionsklimas in Berlin, sollte es zu Enteignungen privater Immobilienunternehmen kommen, heißt es in einem offenen Brief der Spitzen von IHK und VBKI an den Regierenden Bürgermeister, die Senatsmitglieder und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses.

Mit der Positionierung der Mehrheit der Senatsmitglieder für die Ziele des Volksbegehrens „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ hätten zwei der den Senat tragenden Parteien ein „fatales Signal“ gesetzt, heißt es. Dies rüttele an den Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft und schwäche den Wirtschaftsstandort Berlin. „Für uns als Repräsentanten aller wichtigen Branchen dieser Stadt, die in den vergangenen Jahren Investitionen in den Standort getätigt, Menschen eine berufliche Perspektive geboten und Wertschöpfung für Berlin erzeugt haben, ist diese Politik ein schwerer Rückschlag“, schreiben die Unterzeichner.

„Stimmungsmache in Reinform“

Beatrice Klamm, Präsident der IHK Berlin, schrieb in einem Statement zum Offenen Brief: „Die Berliner Politik hat noch immer nicht erkannt, dass sie mit ihren Enteignungsplänen dem Standortklima schadet, keinen Quadratmeter neuen Wohnraum schafft, ein unkalkulierbares Haushaltsrisiko schafft und die Risiken und Nebenwirkungen dieser Debatte alle Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer aller Branchen treffen.“ Markus Voigt, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), ergänzte: „Das Wachstum als solches zum Feind zu stilisieren und mit Enteignungen zu kokettieren, führt in die Irre. Das ist Stimmungsmache in Reinform und hat mit einer verantwortungsvollen Politik im Sinne des Allgemeinwohls nichts zu tun.“

Die Forderungen des Mieterinitiativen-Bündnis „Deutsche Wohnen & Co enteignen" sind am 11. Juni auch Thema des Leserforums der Berliner Morgenpost. Es trägt den Titel „Enteignen oder nicht – Der Kampf um die Wohnungen". Das Podium ist sehr gut besetzt. Es diskutieren: Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen; Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU); Volkan Sayman, einer der Sprecher der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen"; Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, und Isabell Jürgens, Redakteurin der Berliner Morgenpost für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Mietenpolitik. Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, moderiert die Diskussion.

