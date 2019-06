Behrendt fehlt unentschuldigt - Plenarsitzung unterbrochen

Berlin. Zerknirschte Gesichter am Donnerstagmorgen im Abgeordnetenhaus Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ließ das Parlament warten. Kommt er oder kommt er nicht, fragten sich die Parlamentarier im Abgeordnetenhaus.

Nachdem sich die rot-rot-grüne Landesregierung in den vergangenen beiden Tagen wegen der An- oder Abwesenheit von Senatsmitgliedern blamiert hatte, provozierte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) das Parlament am Beginn der Abgeordnetenhaussitzung. Trotz anderslautender Ankündigungen erschien Behrendt zunächst nicht. Er verhalte sich wie ein „pubertierender Schuljunge“, kritisierte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger und beantragte, Behrendt herbeizuzitieren.

Eklat mit zweitägigem Vorlauf

Parlamentspräsident Ralf Wieland unterbrach die Sitzung. „Ich bitte den Senat zu handeln“, sagte Wieland. Um 10.30 Uhr traf Behrendt dann ein. Er hatte auf dem Rückweg von der Justizministerkonferenz im Stau gestanden, hieß es – und wolle sich beim Parlament für die Verspätung entschuldigen.

Der Eklat im Abgeordnetenhaus hatte einen zweitägigen Vorlauf. Zunächst wollten gleich vier Senatsmitglieder der Sitzung am Donnerstag fernbleiben, weil sie zu den gleichzeitig stattfindenden Fachministerkonferenzen fahren wollten. Doch das lehnte das Parlament ab. In der Folge eskalierte der Streit darüber, wer fahren darf und wer nicht.

Müller wollte SPD-Senatoren reisen lassen

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wollte zunächst die drei SPD-Regierungsmitglieder reisen lassen, dagegen wehrte sich Behrendt. Schließlich einigte man sich darauf, dass Müller und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) an den Konferenzen der Fachminister teilnehmen dürfen, Behrendt und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nicht.

Nach dem Streit der vergangenen Tage war Behrendts eigene Fraktion über die Verspätung des Justizsenators verärgert. „Auch wenn als Grund für das Zuspätkommen ein Verkehrsstau angegeben wird, ist dies hochgradig ärgerlich und hätte nicht passieren dürfen“, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. „Die Teilnahme an der Plenarsitzung ist eine Pflichtveranstaltung für alle Senatoren.“

CDU: „Wie ein pubertierender Schulschwänzer“

Scharfe Kritik kam von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger: „Dies ist ein Affront gegen das Parlament. Ein unerhörter, beschämender Vorgang. Senator Behrendt verhält sich wie ein pubertierender Schulschwänzer, der sich selbst einen Entschuldigungszettel schreibt.“ Und weiter: „Regeln und Anstand gelten auch für Grüne, selbst wenn sie mit solchen Werten erkennbar fremdeln.“