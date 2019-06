Leipziger Straße könnte wegen Tram einspurig werden

Berlin. Seit langem schon ist eine Tramverbindung zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz im Gespräch. Richtig konkret wurden die Pläne bisher jedoch nicht. Am Mittwochabend hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in der Marienkirche in Mitte Anwohnern und Interessierten nun erstmals ihre bisherigen Planungen vorgestellt.

Haltestellen soll es demnach am Alexanderplatz, am Roten Rathaus und am Molkenmarkt geben. Nach einer Fahrt über die Mühlendammbrücke soll die Tram dann zunächst am Spittelmarkt halten, bevor die Haltepunkte an der Jerusalemer Straße, der Friedrichstraße, Wilhelmstraße und dem Potsdamer Platz folgen. Vielleicht, so Holger Kölling-Orb, bei der Verkehrsverwaltung für den Straßenbahnbau zuständig, könnte die Tram auch bis zum Kulturforum führen. „Wir haben uns vorgenommen, das nochmal zu prüfen.“Ein besonderes Augenmerk legten die Planer bei der Vorstellung ihrer Entwürfe jedoch auf den kritischsten Bereich der Strecke zwischen Friedrichstraße und Potsdamer Platz.

Straßenbahnbau zu Lasten der Autospuren

Hier ist die Straße wie eingepfercht zwischen den Häuserreihen. Hier könnte ein Straßenbahnbau zu Lasten der Autospuren gehen, zumal in beiden Fahrtrichtungen breite Radwege geplant sind. Um die Engstelle zu lösen, haben die Planer zunächst zwei Varianten erarbeitet. Die erste sieht vor, dass der Kfz-Verkehr zwischen Friedrichstraße und Leipziger Platz künftig nur noch über eine Spur je Richtung läuft. Diese müssten sich die Autos zudem mit dem Gleisnetz der Tram teilen.

Dafür erhielte die Straßenbahn über entsprechende Ampelschaltungen an der Zufahrt zum engen Bereich Vorfahrt. Die Autos müssten ihr in diesem Abschnitt folgen und könnten auch nicht an den Haltestellen überholen. „Euphemistisch gesprochen ist das eine Zuflussdosierung durch die Straßenbahn“, sagte Kölling-Orb. Mit anderen Worten: So viele Autos wie bisher können die Straße dann nicht mehr nutzen. Genau das ist jedoch auch die Vorstellung der Verkehrsverwaltung.

Die zweite Variante sieht weiterhin zwei Spuren je Richtung für den Kfz-Verkehr vor. Auf einer davon würde im engen Abschnitt jeweils auch die Tram geführt. Wegfallen würden dadurch aber alle Linksabbiegespuren zwischen Leipziger Platz und Friedrichstraße. „Linksabbiegen geht dann nicht mehr“, sagte Planer Kölling-Orb. Zudem würden die beiden Fahrspuren je Richtung dann nur auf schmalen fünf Metern geführt.

Planung der neuen Radwege könnte zu heftigen Diskussionen führen

Was in beiden Varianten zu Problemen führen könnte: Die neuen Radwege sollen abwechselnd in je einer Richtung im Haltestellenbereich zwischen Tram und Wartehäuschen geführt werden. Solche Varianten gibt es schon heute bei einigen Tram- und Bushaltestellen in Berlin. Nur sorgen sie immer wieder auch für gefährliche Situationen, da Fußgänger auf dem Radstreifen warten, oder Radfahrer nicht anhalten, wenn Fahrgäste aus der Tram aus- und einsteigen. „Ich weiß, dass die Planung der Radwege zu heftigen Diskussionen führen wird“, sagte Kölling-Orb.

Die Planer betonten daher, dass die Planungen erst vorläufig seien. „In der Vergangenheit wurden nicht immer alle Straßenbahnen gut geplant“, gestand Hartmut Reupke, Abteilungsleiter Verkehr in der Senatsverwaltung. Bei der frühzeitigen Beteiligung der Bürger gehe es darum, es besser zu machen. Diese können vom 6. Bis zum 20. Juni unter mein.berlin.de schriftliche Anregungen zu dem Projekt übermitteln.

Wann genau die erste Tram über die Leipziger Straße rollen wird, ist derzeit indes noch offen. Die Planer sprechen aktuell von einer Fertigstellung bis 2027. Festlegen wollte sich darauf jedoch niemand.