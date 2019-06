Flughafen BER: Berlins Finanzsenator greift Verkehrsminister an

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup möchte den BER bis zum Herbst dieses Jahres fertig bauen. Zuvor soll im Juli oder spätestens August die entscheidende Wirk-Prinzip-Prüfung (WPP) beginnen, die das Zusammenspiel der verschiedenen technischen Anlagen testet und 40 Tage dauern werde. „Damit liegen wir im Erwartungskorridor“, sagte Lütke Daldrup am Mittwoch bei einer Anhörung des Beteiligungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Danach gehe es um die endgültige Nutzungsfreigabe durch die Brandenburger Baubehörden. „Wir gehen von einer Inbetriebnahme im Oktober 2020 aus“, sagte Lütke Daldrup.

Brandmeldeanlage soll im Juni freigegeben werden

Die anwesenden Manager der am Bau beteiligten Firmen Bosch und ROM wie auch der Vertreter des prüfenden Tüv bestätigten im Grundsatz die positive Einschätzung des Flughafenchefs. Lütke Daldrup verwies auf die wichtigen Schritte der vergangenen Wochen. So habe der Tüv die Entrauchungssteuerung im April freigegeben. Im Mai folgte die Entrauchungsanlage, die lange als unzähmbares „Monster“ gegolten hatte. Für Juni kündigte der Flughafenchef die Freigabe der Brandmeldeanlage an, im Juli solle die Sicherheitsstromversorgung folgen. Dafür müssen die Mängel an den Kabeltrassen, die mit Priorität eins versehen und für die WPP wichtig sind, abgearbeitet sein. Die anderen Mängel an den Kabeln könnten später behoben werden.

Für die nicht zugelassenen Dübel, die viele Traggestelle der Kabel mit Wänden und Decken verbinden, rechnet Lütke Daldrup mit einer „vorhabenbezogenen Bauartengenehmigung durch das Brandenburger Landesamt für Bauwesen und Verkehr in Cottbus. Anträge dafür seien in Vorbereitung. Ohne einen solchen Bescheid könne der Tüv keine Nutzungsfreigabe an die Bauaufsichtsbehörde melden. Man habe aber am BER schon etwa 100-mal solche Einzelfallzulassungen für Bauteile erreicht. Burkard Schmidt von der Firma ROM sagte, Einzelfallzulassungen seien „übliche Praxis“ in Großprojekten. „Das ist kein Problem und kein Hexenwerk.“

Lütke Daldrup widerspricht Scheuer

Insgesamt widersprach der Flughafenchef der Einschätzung des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker hatte wie berichtet in einem Brief Zweifel am Eröffnungstermin geäußert. Lütke Daldrup bestätigte, dass das Schreiben des Ministers eingegangen sei. Man werde dies aber nicht als „offenen Brief“ behandeln, sondern zu gegebener Zeit antworten, sagte Lütke Daldrup.

Offensiver reagierte im Ausschuss Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der als Vertreter der Gesellschafterversammlung des Flughafens sprach. Er habe in seiner Zeit als Finanzsenator drei Bundesverkehrsminister erlebt, sagte Kollatz mit Blick auf Scheuer und seine beiden ebenfalls der bayerischen CSU angehörenden Vorgänger. Alle drei hätten mal die Offenhaltung Tegels oder die Alternative Leipzig ins Gespräch gebracht. Auf jeden Fall sei es immer darum gegangen, „einen Großflughafen Berlin nicht so gut zu finden.“

Die Manager der zur Anhörung geladenen Baufirmen gaben für ihre Aufgabenfelder positive Rückmeldungen für den geplanten Abschluss der Arbeiten ab. Thomas Reinicke von Bosch Sicherheitstechnik, die die Brandmeldeanlage erstellt, verwies auf die Komplexität der Anlage, die tatsächlich noch nicht fertig sei. Dass Bosch einen für März 2019 avisierten Fertigstellungstermin habe verstreichen lassen, verneinte der Manager. Schwierigkeiten mit der Anlage gebe es keine, die Arbeiten seien aber komplex. Die Perspektive einer Fertigstellung bis Ende Juni oder Anfang Juli sei aber realistisch.

Auch der ROM-Vertreter Schmidt sagte, man sei mit der Sanierung der Kabeltrassen gegenüber früheren Mängelberichten „einen wesentlichen Schritt weiter“. Die wesentlichen Mängel würden bis Ende Juni oder Anfang Juli abgearbeitet sein. „Das kann ich bestätigen“, sagte Schmidt.

Tüv: Zahl der Mängel „wesentlich verringert

Auch der Tüv-Vertreter Antonius Spier sagte, die Zahl der Mängel habe sich „wesentlich verringert“. Er sagte, eine Behebung von Mängeln nach der Wirk-Prinzip-Prüfung sei im Zeitplan enthalten. „Eine zweite, dritte oder vierte aber natürlich nicht“. Sollte die Prüfung weitere Mängel zeigen, führe das zu Verzögerungen.

Der Vorsitzende des Flughafen-Aufsichtsrates, Rainer Bretschneider, wies von der CDU geäußerte Spekulationen zurück, es gebe eine Absprache zwischen Flughafen-Management, Politik und den Brandenburger Baubehörden, den BER trotz weiter bestehender Sicherheitsproblemen dennoch in Betrieb zu nehmen. „Mir ist ein solcher Deal nicht bekannt“, sagte Bretschneider. Das wäre auch „absolut bescheuert“. Wenn nämlich nach der Eröffnung etwas passiere, „treffen sich alle Beteiligten im Gefängnis“.

Die Volksvertreter waren nicht wirklich zufrieden mit den Aussagen des Flughafenchefs und der Manager. Lütke Daldrup werde immer ein paar Sachen nicht erzählen, resümierte der Grünen-Abgeordnete Andreas Otto: „Ich hoffe nur, dass es keine Dinge gibt, von denen er nichts weiß.“