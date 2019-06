Sven Schubert: „Beim Rutschen muss der Po nach oben“

Der Sommer ist da und auch in den nächsten Tagen bleibt es heiß. Auf der Suche nach Erfrischung zieht es viele Berliner an die Seen und in die Freibäder. Ein besonderer Spaß sind die Wasserrutschen und Sprungtürme – die längste Wasserrutsche Berlins hat mit 86 Metern das Sommerbad Neukölln, den höchsten Sprungturm das Freibad Wilmersdorf. Wie man besonders schnell die Wasserrutsche hinunterkommt, weiß Sven Schubert. Der 26-Jährige ist achtfacher Deutscher Meister im Rennrutschen, einer Sportart, die gerade richtig Fahrt aufnimmt. Am Pfingstmontag betreut er das erste Rennrutschen in Berlin im Sommerbad Pankow, ausgerichtet vom Deutschen Rennrutsch Verband.

Wie werde ich beim Rutschen richtig schnell?

Für die Männer funktioniert am besten die Dreipunkttechnik, da legt man die Beine übereinander und rutscht auf der Ferse und den Schulterblättern. Der Po muss nach oben, so hat man wenig Reibungsfläche. Es hilft auch eine möglichst enge Badehose, ohne ist natürlich verboten, und beim Start ganz viel Schwung aufzubauen. Die Frauen rutschen anders, warum weiß ich nicht genau, das hat sich so durchgesetzt, auf dem Po und dann nach vorne gebeugt wie beim Dehnen, dabei nehmen sie auch die Hände dazu, um zusätzlich Schwung zu nehmen.

Was gefällt Ihnen am Rutschen so sehr?

Es macht einfach großen Spaß, man kriegt einen richtigen Geschwindigkeitsrausch. Außerdem lernt man über den Sport sehr viele Leute kennen, und dadurch dass die Sportart noch so jung ist, und immer weiter wächst, kann man noch viel machen. Ich rutsche selber gar nicht mehr so viel, sondern organisiere inzwischen mehr die Veranstaltungen. Deutschland ist Spitzenreiter im Rennrutschen, in anderen europäischen Ländern ist die Sportart noch nicht so bekannt, das wollen wir ändern.

Haben Sie eine Lieblingsrutsche?

Ja, auf jeden Fall. Die „Green Mamba“ in Scharbeutz, dort finden auch die deutschen Meisterschaften statt. Die hat knapp 150 Meter.

Was erwartet die Gewinner des Wettbewerbs in Pankow?

Erst einmal bekommen sie eine Auszeichnung, zusätzlich qualifizieren sich die ersten beiden Plätze bei den Männern und bei den Frauen für den Deutschland Cup im Wettrutschen am 23. November im Vitamar-Bad in Bad Lauterberg.