Humboldt Forum: Zweifel an Eröffnungsschau

Berlin. Das Humboldt Forum im neuen Berliner Schloss muss möglicherweise ohne die geplante Elfenbein-Ausstellung seine Tore öffnen. Aktuell laufe eine technische Überprüfung, hieß es am Mittwoch im Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Mit dem Stresstest werde ermittelt, wie die Bedingungen für eine Eröffnung Ende des Jahres seien. Die Ergebnisse sollen dem Stiftungsrat vorgelegt werden, der am 26. Juni über weitere Schritte beraten soll.

Zuvor hatte die „Süddeutschen Zeitung“ berichtet, das Humboldt Forum müsse ohne die Ausstellung eröffnen. Die Elfenbein-Ausstellung werde verschoben und könne nicht vor Frühjahr 2020 realisiert werden, heißt es in dem Bericht. Viele internationale Museen seien nicht bereit, die vom Humboldt Forum erbetenen 150 Leihgaben in ein Haus zu geben, das sich noch im Bau befinde. Unter anderem laufe die Klimaanlage noch nicht.

Kulturstaatsministerin weist Bericht zurück

Beim Humboldt Forum wurde am Mittwoch auf die Sitzung des Stiftungsrats verwiesen. Erst danach würden Öffnungsszenarien bekannt gegeben. „Das kann man doch erst entscheiden, wenn man belastbar weiß, was los ist. Dann kann man auch diese Eröffnungsfrage beantworten“, sagte Grütters Sprecher Hagen Philipp Wolf der Berliner Morgenpost. Die Süddeutsche Zeitung würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur in „unseriöser Weise spekulieren“, was die technische Prüfung ergebe.

Das für 600 Millionen Euro geplante Humboldt Forum im weitgehend rekonstruierten Schloss soll von Ende 2019 an als Museums- und Kulturzentrum schrittweise öffnen. Hauptnutzer wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren Museen sein, auch das Land Berlin und die Humboldt-Universität bekommen Flächen.