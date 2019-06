Sommer in Berlin: hitzige Gemüter in Pankow

Berlin. Die hochsommerlichen Temperaturen haben Berliner am Mittwoch in die Bäder und an Seen gelockt. Am Badeschiff im Treptow mussten sich Badelustige gedulden: "Wartezeit 45 Minuten" stand am Mittag auf einer Tafel. Im Sommerbad Pankow gerieten Badegäste aneinander. Die Gemüter hatten sich erhitzt, weil Wartende im schmalen Ein- und Ausgangsbereich nicht schnell genug in das Bad eingelassen werden konnten, weil andere Badegäste aus dem Bad herausgehen wollten, wie ein Polizeisprecher sagte. Etwa 35 Beamte "griffen regulierend ein". Straftaten habe es nicht gegeben.

( dpa )