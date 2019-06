Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Baum

Zossen. Eine Autofahrerin ist mit ihrem Auto in Zossen (Kreis Teltow-Fläming) gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Die 57-Jährige sei am Dienstag auf der Bundesstraße 246 beim Ortsteil Horstfelde unterwegs gewesen und aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Die Frau sei im Auto eingeklemmt worden. Ihre Verletzungen waren demnach so schwer, dass sie noch der Unfallstelle starb. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Die Polizei prüft die Unfallursache.

( dpa )