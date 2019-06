Feuerwehr Berlin: Personalmangel wegen Wohnungsnot

Berlin. Neben der Berliner Polizei will auch die Feuerwehr Bewerber bald mit Wohnungen locken. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Behördenkreisen. Konkret will die Feuerwehr sich an Plänen der Polizei beteiligen und ihren Auszubildenden künftig kostengünstigen Wohnraum bereitstellen. Konkrete Gespräche laufen bereits.

Berliner Feuerwehr verliert Mitarbeiter

Wohnen wird in Berlin immer teurer. Die Durchschnittsmiete stieg in den vergangenen zehn Jahren zwischen fünf und 2,5 Prozent jährlich. Für viele Polizeianwärter und Auszubildende bei der Feuerwehr wird es immer schwieriger, günstige Wohnungen zu finden. „Wir verlieren deshalb Mitarbeiter“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein der Berliner Morgenpost.

Denn bei Polizei und Feuerwehr treffen zwei Entwicklungen aufeinander: Wohnraum wird nicht nur immer teurer. Im bundesweiten Vergleich verdienen Polizisten und Feuerwehrleute aus Berlin auch weniger als ihre Kollegen in anderen Bundesländern. Zwar soll die Besoldung angehoben werden. Aber selbst dann liegt die Hauptstadt nur im unteren Mittelfeld – ganz im Gegensatz zu den Teuerungsraten bei den Mieten, wo Berlin regelmäßig in den Spitzengruppen landet. Bei einer Umfrage, die die Polizeiakademie unter ihren Anwärtern des mittleren Dienstes durchgeführt hat, stand das Mietenthema weit oben, sagte Akademieleiterin Tanja Knapp.

+++ Kommentar: Für Feuerwehrleute, Polizisten und Pfleger: Es muss Wohnraum geschaffen werden

Gespräche mit Wohnungsgesellschaft

Um günstigen Wohnraum anbieten zu können, kooperiert die Berliner Polizei mit der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Berlinovo. Ein erstes Pilotprojekt soll bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden. Neben Wohnungen aus dem Bestand der Berlinovo sollen auch neue gebaut werden – zum Beispiel in der Nähe der Akademie in Spandau.

Dass dieses Projekt gelingt, ist auch ein wichtiger Baustein in der Strategie von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Er will bis zum Ende dieser Legislaturperiode im Jahr 2021 erreichen, dass im Vollzugsdienst der Polizei wieder 18.500 Beamte arbeiten. Derzeit sind es rund 17.000. In der Behörde wird gerade durchgerechnet, wie hoch die Kosten wären und wie sich das Projekt „Wohnraum“ finanzieren ließe. Geplant sind kleine Wohnungen in der Preiskategorie von ungefähr 300 Euro.

Andere Länder stellen Wohnungen bereit

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die auch für die Feuerwehr zuständig ist, begrüßte die Pläne unlängst – und geht noch einen Schritt weiter. „Auch andere wichtige Berufe wie zum Beispiel Pfleger finden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Gemeinsam mit dem Berliner Krankenhauskonzern Vivantes plant etwa der Charité-Vorstand eine neue Pflegeschule mit größerer Kapazität. Auf dem Grundstück könnten auch Wohnungen für Pflege-Azubis entstehen. Ein Bäcker in Neukölln bot auch bereits Wohnungen für Lehrlinge an. Und von der Industrie- und Handelskammer (IHK) heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung, dass Wohnungsnot „durchaus ein Thema“ bei den Unternehmen sei.

Der GdP sind sogar Fälle bekannt, wo Anwärter aus anderen Bundesländern teilweise zunächst in ihren Autos übernachtet haben sollen. Vereinzelt hätten Bewerber die Ausbildung trotz einer Zusage auch nicht angetreten, weil sie keine bezahlbare Wohnung gefunden haben. „Wohnraum wäre für die Konkurrenzfähigkeit wichtig“, sagte GdP-Sprecher Jendro der Berliner Morgenpost.

Paris bringt Feuerwehrleute in Kaseren unter

Bei der Feuerwehr schaut man interessiert auf andere Länder. In Frankreich ist die Feuerwehr etwa Teil des Militärs. Die Pariser Kollegen haben für ihr Personal Kasernen in der Innenstadt. So ist ist es möglich, dass die Feuerwehrleute mitten in der teuren Hauptstadt leben können. „Wir müssen dringend über solche Modelle nachdenken“, heißt es aus der Behörde.

Der Wohnraummangel in Berlin trifft aber nicht nur die Berufsfeuerwehr. Auch die Freiwilligen Feuerwehren leiden gerade in teuren Wohngegenden unter Mitgliederschwund. Ein Beispiel ist die Freiwillige Feuerwehr Schmöckwitz, die keine zehn Mitglieder mehr hat. Die Wohngegend ist teuer, viele sind weggezogen. Für die Feuerwehr ist das alles ein echtes Problem, sagte Sprecher Kirstein.