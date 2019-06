Gericht: Mietpreisbremse gilt nicht rückwirkend ab 2016

Potsdam. Mieter in Brandenburg können sich erst für die Zeit von April 2019 an auf die Mietpreisbremse des Landes berufen. Die mit der Brandenburger Verordnung Ende März erlassene Rückwirkung zum 1. Januar 2016 ist unwirksam, wie eine Entscheidung des Landgerichts Potsdam am Mittwoch deutlich machte. Zunächst wurde die Verordnung Ende 2015 zur Mietpreisbremse, die in 31 Brandenburger Kommunen gilt, ohne Begründung erlassen. Dies sei unwirksam, so das Gericht. Ende März schob der Landesgesetzgeber dann die fehlende Begründung nach und legte fest, dass die Mietpreisbremse rückwirkend zum 1. Januar 2016 gelte. Dies sei nicht zulässig, wie das Gericht verkündete. Geklagt hatten Mieter einer Potsdamer Wohnung.

( dpa )