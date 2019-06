XLETIX Challenge 2019: Das müssen Sie zum Hindernislauf wissen

Am Sonnabend findet der Extrem-Hindernislauf XLETIX Challenge in der Nähe von Berlin statt. Alle Infos zum Event.

Extrem-Hindernislauf XLETIX Challenge in Berlin: Das müssen Sie wissen

Berlin. Auspowern, bis man an seinen Grenzen kommt? Die XLETIX Challenge macht das möglich. Sportbegeisterte, die hochmotiviert sind, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Teamspirit erleben möchten, haben bei der XLETIX Challenge in Berlin am kommenden Wochenende die Möglichkeit dazu.

Was ist XLETIX?

Die Sportart ist ein Extrem-Hindernislauf, bei dem im Team eine anspruchsvolle Laufstrecke bestritten wird. Abverlangt werden dabei vor allem Kraft, Ausdauer, Mut, Willensstärke sowie Teamgeist. Viele Hindernisse werden extra so gebaut, dass sie nur im Team überwunden werden können.

Wo und wann findet die XLETIX Challenge statt?

Der Hindernislauf XLETICS Challenge findet am Sonnabend, 08. Juni, und Sonntag, 09. Juni, im Offroad-Park im Ortsteil Kallinchen der Stadt Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) statt. Der erste Veranstaltungstag ist bereits ausverkauft.

Was kostet die Teilnahme an XLETIX?

Der Preis hängt von der Distanz ab, die man zurücklegen will. Grundsätzlich gilt: Je mehr Hindernisse und je länger die Strecken desto höher der Preis. Bei früherer Anmeldung gibt es Rabatte.

S-Distanz (6 km, 15 Hindernisse): Ab 49 Euro, am Tag der Challenge 79 Euro M-Distanz (12 km, 25 Hindernisse): Ab 59 Euro, am Tag der Challenge 99 Euro L-Distanz (18 km, 35 Hindernisse): Ab 69 Euro, am Tag der Challenge 114 Euro

Hindernislauf XLETIX Challenge 2019

XLETIX Termine 2019:

Berlin (Kallinchen): 08./09.06. 2019

München (Messe Riem): 13./14.07.2019

Tirol (Kühtai): 27./28.07.2019

Holzminden (Stadtoldendorf): 17.08.2019

Wuppertal: 31.08.2019

Ostseebad Grömitz: 14./15.09.2019 BM

Hier können Sie sich für die XLETIX Challenge anmelden