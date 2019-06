Mann im Treppenhaus verletzt: Prozess gegen 22-Jährigen

Berlin (dpa/bb) – Weil er einen Mann in einem Treppenhaus in Berlin-Hellersdorf brutal attackiert und verletzt haben soll, muss sich ein 22-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Januar 2018 bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrparteienhaus von einer Treppenstufe aus auf den Kopf des am Boden liegenden Geschädigten gesprungen sein. Anschließend habe er mehrmals zugetreten. Als ein Zeuge eingriff, habe der 22-Jährige auch diesen angegriffen und anschließend bei seiner Festnahme durch die Polizei Widerstand geleistet. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Totschlag und Körperverletzung.

( dpa )