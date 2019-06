Wegzug ins Berliner Umland rechnet sich nicht immer

Berlin/Bernau. Die Bernauer kommen beim Zählen der Bauschilder kaum noch hinterher. Gerade hat die Barnimer Kleinstadt am nordöstlichen Stadtrand von Berlin die Marke von 40.000 Einwohnern überschritten. Zu Beginn des neuen Jahrtausend waren es nicht einmal 25.000 Stadtbewohner. Und der Zuzug hält weiter an. Bis 2020 sollen in der Stadt 2500 neue Wohnungen entstehen.

Im Berliner Umland ist Bernau kein Einzelfall. Weil die Mieten, aber auch die Kaufpreise für Wohnungen in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren geradezu explodiert sind, zieht es immer mehr Hauptstädter in den Speckgürtel. Dort ist das Wohnungsangebot oft noch gut und die Mieten sind vergleichsweise günstig. Auch Bauland und fertige Immobilien sind – im Vergleich zur Metropole Berlin – noch immer zu halbwegs vertretbaren Preisen zu haben.

Arbeitsplätze befinden sich oft weiter in Berlin

Die Sache hat allerdings einen Haken: Für die meisten Umzügler befindet sich der Arbeitsplatz weiterhin in Berlin. Das bedeutet: Es muss gependelt werden. Morgens hin zur Arbeit, abends wieder zurück ins Eigenheim, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto. Und das sorgt für nicht unerhebliche Kosten.

Genau aus diesem Grund ist ein Umzug von Berlin ins Umland nicht immer die kostengünstigste Alternative. Zu diesem Ergebnis ist jetzt zumindest das Hamburgische Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) in einer Studie gekommen, die es für die Postbank angefertigt hat.

In einer Modellrechnung hat das HWWI ermittelt, nach wie vielen Jahren der Kostenvorteil des günstigeren Immobilienerwerbs im Umland Berlins gegenüber dem Kauf in der City durch Pendlerkosten aufgezehrt ist. In der aktuellen Neuauflage der Analyse wurde die Anzahl der untersuchten Städte deutlich erweitert. Das Ergebnis zeigt: Wohin man sich im Berliner Umland orientiert, hat große Auswirkungen auf die Ersparnis.

Wohnen im Umland - Arbeiten in Berlin: Wie lange Pendler im Vorteil sind

Pendler in Teltow profitieren am längsten

Am längsten profitieren demnach Pendler in Teltow (Potsdam-Mittelmark) vom günstigeren Wohnungskauf: Der Kaufpreisvorteil gegenüber Berlin ist bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg erst nach mehr als 40 Jahren aufgebraucht, bei täglicher Fahrt mit dem Auto reduziert sich diese Zeitspanne auf 18,8 Jahre. Teltow ist auch die Stadt mit der schnellsten öffentlichen Anbindung an den Berliner Hauptbahnhof: In nur 17 Minuten können Pendler die Strecke bewältigen. Auch in Bernau dürfen Käufer eine Ersparnis erwarten, von der sie bei Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs laut Modellrechnung 36,9 Jahre profitieren. Autofahrer hingegen verfahren den Preisvorteil aus dem Immobilienkauf in 14,6 Jahren. Auf Platz drei der günstigsten Standorte im Berliner Speckgürtel schafft es laut HWWI Falkensee (Havelland). Bahnpendler haben das gesparte Kapital rechnerisch erst nach 36,0 Jahren aufgezehrt. Für Autopendler erzielt Falkensee 14,7 Jahre lang Vorteile.

Geringster Vorteil besteht in Seelow

Weitere Standorte, in denen der Immobilienkauf auch nach mehr als 30 Jahren Pendeln günstiger bleibt als im Berliner Stadtgebiet, sind Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming – aber nur, wenn der Arbeitnehmer mit der Bahn in die City fährt. Autopendler kommen im Berliner Umland generell schlechter weg, denn die Fahrt mit dem Pkw ist nicht nur häufig zeitaufwendiger, sondern pro Kilometer auch teurer. Die geringsten Kaufpreisvorteile der 33 untersuchten Städte und Gemeinden im Berliner Umland erzielen Berufspendler mit einem Umzug nach Seelow (Märkisch-Oderland). Käufer kommen nur 7,8 Jahre lang günstiger weg, wenn sie täglich „öffentlich“ nach Berlin pendeln. Autofahrer hätten 6,7 Jahre lang Geld gespart. Das liegt vor allem an der langen Pendelstrecke von 78 Kilometern und der eher ungünstigen Verkehrsanbindung.

Gute Nahverkehrsanbindung ist von Vorteil

Bernau und Falkensee liegen vor allem dank einer guten Nahverkehrsanbindung im Ranking auf den vorderen Plätzen. Für die rund 28 Kilometer aus Bernau wie auch die 22 Kilometer aus Falkensee benötigen Pendler per Bahn gut 20 Minuten. Mit dem Auto sind sie doppelt so lange unterwegs. Die Schattenseite ist allerdings: Die Infrastruktur ist in den vergangenen Jahren nicht mitgewachsen. In der Praxis bedeutet das: Die Staus auf den Einfallsstraßen nach Berlin, von Bernau aus zum Beispiel auf der B2, der B109 oder dem Pankow-Zubringer A114, werden immer länger. Laut einer gleichfalls am Dienstag veröffentlichten Studie des Navigationsgeräteherstellers TomTom verbrachten Berlin-Pendler 2018 im Durchschnitt 103 Stunden im Stillstand.

Kaum besser sieht es mit den öffentlichen Verkehrsmittel aus. Weil es seit Kriegsende die S-Bahnstrecke nach Bernau nur eingleisig ist, können die Züge ab Buch nur im 20-Minuten-Takt fahren. In Spitzenzeiten reicht das kaum aus.

Von Falkensee aus nutzen viele Pendler den Regionalverkehr. Der ist schnell, aber inzwischen auch am Ende der Beförderungskapazität.

Länder planen für Umland Ausbau der Schienenwege

Ein spürbarer Ausbau der Schienenwege zwischen Berlin und dem Umland wird derzeit von den Ländern Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Deutschen Bahn unter der Überschrift i2030 (Infrastruktur 2030) diskutiert. Für die Verkehrsachse nach Falkensee und Nauen ist etwa die Verlängerung der S-Bahn im Gespräch, die derzeit noch in Spandau endet. Vorgesehen ist auch, auf allen Außenästen der S-Bahn künftig auch einen Zehn-Minuten-Takt anzubieten. Was etwa nach Bernau bislang an der fehlenden Zweigleisigkeit und einer nicht ausreichenden Stromversorgung scheitert. Ein zweites Gleis, auf das viele Bernauer hoffen, wird es aber wohl künftig nicht geben. Die Bahn lässt gerade 14 Eisenbahnbrücken zwischen Blankenburg und Bernau erneuern. Doch nur eine ist so breit geplant, dass sie Platz für ein zweites S-Bahn-Gleis hat.