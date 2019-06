Simpleclub bietet Nachhilfe mit Youtube-Stars

Berlin. Das erste Video, das Nicolai Schork (24) und Alexander Giesecke (24) auf der Internet-Plattform Youtube veröffentlichen, half nur einigen Mitschülern bei der bevorstehenden Mathematik-Klausur. Mittlerweile klicken im Monat rund eine Million Nutzer auf die kurzen Lernfilme des von Schork und Gieseke gegründeten Youtube-Angebots Simpleclub. Für zehn Schul- und Studienfächer bietet das Start-up mit Sitz in Berlin derzeit Erklär- und Nachhilfevideos an. Simpleclub hat mit dem Angebot einen Nerv getroffen.

Eine neue repräsentative Studie des Rats für Kulturelle Bildung zeigt, dass fast 90 Prozent der Schüler die Videoplattform nutzen. Mehr als die Hälfte von ihnen hält Videos zu Schulthemen für wichtig oder sehr wichtig. Der am Dienstag vorgestellten Untersuchung zufolge, schauen Schüler die Erklärvideos vor allem dann, wenn sie Inhalte aus dem Unterricht wiederholen wollen. Auch für Hausaufgaben, Hausarbeiten oder Klausuren werden sie besonders häufig herangezogen. Der Grund: Jeder dritte Befragte gibt an, dass Youtube-Videos Sachverhalte verständlicher und einprägsamer erklären können als Lehrkräfte. Außerdem könnten die Videos so oft angeschaut werden, wie man möchte.

Youtube verändert die gesamte Bildungslandschaft

Nach Einschätzung des Rats verändere Youtube die Bildungslandschaft im Ganzen. „Man kann, wenn man das Medium schulseitig bewusst einsetzt, Unterricht anders aufbauen und auf diese Weise mehr Platz für individuelle Fragen und für Reflexion im Unterricht finden“, sagte der Vorsitzende des Expertengremiums, Eckart Liebau. Doch es stellt sich auch die Frage, ob vielleicht Lehrer etwas falsch machen. Dazu sagt Heinz-Peter Meidinger vom deutschen Lehrerverband der Nachrichtenagentur dpa: „Ich sehe das relativ entspannt“. Früher hätten sich Schüler von Klassenkameraden oder Eltern Dinge erklären lassen, die sie nicht verstanden haben. „Und da kommen eben jetzt als neues Element die Erklärvideos dazu.“ Den echten Unterricht ersetzen könne so etwas natürlich nicht.

Das Berliner Unternehmen Simpleclub produziert mittlerweile etwa 100 Erklär- und Nachhilfevideos im Monat. „Unsere Nutzer melden uns zurück, dass sie mithilfe unserer Videos langfristig bessere Noten schreiben“, sagt Simpleclub-Mitgründer Nicolai Schork. Die Video-Produktion haben die Gründer professionalisiert: 25 fest angestellte und zehn freie Mitarbeiter sind derzeit Teil des Simpleclub-Teams, kümmern sich um Animation, Vertonung und Schnitt der Bewegtbilder.

Ein Lehrplan soll vor dem sogenannten Bulimielernen schützen

Fachlichen Input erhält das junge Unternehmen vor allem von Studenten. Häufig sind es Tutoren von Universitäten, die Skripte für die Videos zuliefern. „Wir haben festgestellt, dass Studenten sich besser in die Situation hineinversetzen können, wie es war, als sie selbst das Thema noch nicht verstanden haben“, erklärt Schork.

Simpleclub arbeitet derzeit auch daran, weitere Schulfächer in das Angebot aufnehmen zu können. „Deutsch und Englisch sollen ab Herbst dazukommen“, sagt Schork. Das Geschäft des Start-ups geht mittlerweile aber über die Youtube-Videos hinaus. Die Erklärfilme können seit einiger Zeit auch über eine eigene Smartphone-App abgerufen werden. Zusätzlich bietet Simpleclub Übungsaufgaben und Lernpläne an.

Grundsätzlich ist die Nutzung der App kostenlos. Nutzer, die auf das vollständige Angebot zugreifen wollen, müssen aber zahlen. Ein Monatsabo kostet derzeit 14,99 Euro im Monat. Das Jahresabo gibt es für 149,99 Euro. Der individuelle Lehrplan soll auch dem sogenannten Bulimielernen vorbeugen – also dem kurzfristigen Pauken für die Klausur, wohlwissend, dass das Meiste davon danach wieder vergessen sein wird.

Auch Berliner Unternehmen haben das Potenzial erkannt

Dass längst auch die Wirtschaft erkannt hat, dass das Lernen mit den Youtube-Stars erfolgreich sein kann, zeigt ein neues Projekt aus Berlin. Im Februar hatten die Unternehmen LAT, Deutsche Bahn und Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) eine Kooperation mit Simpleclub geschlossen: Seitdem produziert das Start-ups auch Videos für die Ausbildungsberufe Industrieelektriker und Elektriker für Betriebstechnik. Die Unternehmen hoffen mithilfe der Videos die Zahl der Ausbildungsabbrecher zu reduzieren: 2018 hatten von 21.837 Azubis in der deutschen Hauptstadt 3.172 vorzeitig ihren Arbeitsvertrag aufgelöst. Größte Hürde für viele Azubis: Das Verstehen des Lehrstoffs in der Berufsschule.