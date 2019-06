Darum ist es im Ältestenrat zum Eklat gekommen

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will zur Justizministerkonferenz, der Regierende Bürgermeister will ihn nicht lassen

Im Ältestenrat des Abgeordnetenhauses ist ein Streit darüber entbrannt, welche Senatoren auf der kommenden Parlamentssitzung fehlen dürfen und wer nicht. Gleich drei Senatoren und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wollen fehlen. Das lässt das Parlament aber nicht zu. Eine Mindestzahl an Regierungsmitgliedern muss anwesend sein - so sehen es die Regeln für das hohe Haus vor.

An diesem Dienstag kam es nun im Ältestenrat zum Eklat: Der Regierende Bürgermeister bat den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, zwar, die Abwesenheit von Bildungssenatorin Scheeres (SPD) für die Teilnahme an der Kultusministerkonferenz, die Abwesenheit der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (ehemals Kolat, SPD) für die Gesundheitsministerkonferenz und seine eigene Abwesenheit für die Ministerpräsidentenkonferenz zu entschuldigen - nicht aber die Abwesenheit des grünen Justizminister Dirk Behrendt für die Justizministerkonferenz.

Das will Dirk Behrendt nicht hinnehmen

„Herr Behrendt plant zur Justizministerkonferenz zu fahren, so wie es auch SPD-Senatsmitgliedern bei Fachkonferenzen dürfen“, sagte der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux. Dabei verweist die Justizverwaltung auf einen Senatsbeschluss. „Aus aktuellem Anlass bekräftigt der Senat seine Position, dass die Teilnahme eines Senatsmitgliedes an einer Fachministerkonferenz eine Entschuldigung für eine Nichtteilnahme an einer Sitzung des Abgeordnetenhauses rechtfertigt“, hatte der Senat beschlossen - für alle Senatoren, egal welcher Parteizugehörigkeit.

Der Justizsenator will sich jetzt selber beim Parlamentspräsidenten entschuldigen. Warum ausgerechnet dem Senator der Grünen die Abwesenheit versagt werden soll, ist noch unklar. Vermutet wird, das er seine Reise zum Treffen der Justizminister als letzter beantragt habe, hieß es aus Senatskreisen.

Es besteht Redebedarf

Aber auch ohne die Klärung der Frage besteht Redebedarf. Denn die Regel, wonach zunächst der Regierende Bürgermeister die Abwesenheit von Senatskollegen billigen muss, stammt aus Zeiten des Kalten Kriegs. Damals musste der Regierende Bürgermeister sicherstellen, dass der Senat in der Mauerstadt im Krisenfall auch handlungsfähig ist und die Mehrheit der Berliner Regierungsmitglieder nicht in West-Deutschland weilt. Die politische Situation Berlins hat sich seit dem glücklicherweise entspannt - so dass es nicht mehr auf die Zustimmung des Regierenden Bürgermeisters ankommt.