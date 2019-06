Berlin ist Stau-Vizemeister von Deutschland

Berlin. Autofahrer stehen in den Städten immer länger im Stau. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die der Navigationsgeräteherstellers TomTom am Dienstag in München veröffentlicht hat. Deutschlands Stauhauptstadt ist demnach Hamburg mit rund 113 Stunden, die jeder Pendler im vergangenen Jahr im Stillstand auf den Straßen zugebracht hat. Auf Rang 2 folgt jedoch bereits Berlin mit 103 Stunden Stau. Es folgen Nürnberg, Bremen, Stuttgart und München. Bonn, Frankfurt am Main, Dresden und Köln komplettieren die Top Ten der Städte in Deutschland, in denen Autofahrer die meiste Zeit durch Verkehrsbehinderungen verlieren.

Belastung im morgendlichen Berufsverkehr besonders hoch

TomTom hat für den aktuellen Traffic Index den Straßenverkehr in 25 Städten in Deutschland untersucht. Dabei wurden über Navigationsgeräte der mit TomTom-Geräte ausgestatteten Autofahrer mehr als 400 Millionen tatsächlich gefahrene Kilometer ausgewertet. Wenig überraschend: Besonders hoch ist die Verkehrsbelastung während des morgendlichen und abendlichen Berufsverkehrs: So lag das Stau-Niveau morgens im Wochendurchschnitt bei 48 Prozent, abends bei 56 Prozent. Das bedeutet, dass eine Fahrt, die ohne Verkehrsbehinderungen in Berlin 30 Minuten lang dauert, morgens tatsächlich 44 Minuten beziehungsweise . abends 47 Minuten Zeit kostet.

Am Montagmorgen ist es am Schlimmsten

Über das Jahr betrachtet mussten Pendler aus dem Raum Berlin am Montagmorgen und am Donnerstagabend die besten Nerven beweisen, denn hier floss der Verkehr besonders langsam. Die entspanntesten Zeiten aus Sicht von Berliner Pendlern sind laut TomTom Freitagmorgen und Montagabend. Besonders viel Zeit haben Fahrer im Jahr 2018 in Berlin auf der Karl-Marx Straße in Neukölln, der Leipziger Straße in Mitte, dem Tempelhofer Damm, der Hermannstraße und der Seestraße verloren. Der Tag mit der höchsten gemessenen Verkehrsbelastung in Berlin im Jahr 2018 war der 13. November mit einem Stau-Niveau von 51 Prozent im Tagesdurchschnitt.

Die Ursachen für die Verkehrsprobleme vieler Städte seien vielfältig, sagte ein Sprecher von TomTom. „Die Trennung von Wohnort und Arbeitsstätte spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten viele Stadtplaner auf das Auto als wichtigstes Fortbewegungsmittel gesetzt. Das Straßennetz in Deutschland stoße inzwischen aber immer mehr an seine Grenzen. „Heute zeigt sich dieses Erbe unter anderem an mehrspurigen Stadtringen und Ringautobahnen, riesigen Kreuzungen, Schnellwegen und gigantischen Parkflächen für Autos.“

Was sind die Alternativen?

Hilflos ausgeliefert sind die Autofahrer den wachsenden Staus jedoch nicht. Die eine Antwort der Verkehrsexperten lautet: Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad. Das ist aber gerade für Pendler, die in entlegeneren Regionen wohnen, nicht unbedingt eine Alternative.

Auch Autofahrer hätten verschiedene Möglichkeiten, ihre eigene Situation zu verbessern, sagen die Experten vom TomTom. Das sind die Tipps, mit denen Autofahrer den eigenen Zeitverlust reduzieren und dadurch gleichzeitig die Verkehrsbelastung für alle Autofahrer senken können:

1. Fahrgemeinschaften: Hohes Pendleraufkommen ist eine gute Voraussetzung, um Fahrgemeinschaften mit Kollegen und Nachbarn zu bilden. Jedes Auto weniger auf der Straße spart.

2. Mehr zeitliche Flexibilität: Müssen Sie wirklich dann fahren, wenn es alle anderen auch tun? Oder handelt es sich dabei einfach nur um eine lieb gewonnene Gewohnheit? Wenn es Ihnen gelingt die Stoßzeiten zu meiden, sparen Sie kostbare Freizeit und Nerven.

3. Navi an – bei jeder Fahrt: Nutzen Sie Navigationslösungen mit Echtzeitverkehrsinformationen und folgen Sie den Routenempfehlungen – auch wenn ein Vorschlag zunächst Ihrer eigenen Erfahrung zu widersprechen scheint. So lässt sich das vorhandene Straßennetz effizienter nutzen. Jedes Auto weniger in einem Stau, verkürzt die Staulänge für alle Verkehrsteilnehmer.