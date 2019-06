Unfälle Totalschaden: Tanklöschfahrzeug fährt in Graben

Brieselang. Ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr ist auf der Rückfahrt von einem Waldbrand-Einsatz auf der Landstraße L201 zwischen Brieselang und Altbrieselang im Graben gelandet. Vier Feuerwehrleute seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag auf Anfrage. Sie seien aber nicht schwer verletzt worden. Unfallursache sei vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. An dem Fahrzeug mit einem Wert von etwa 450 000 Euro sei Totalschaden entstanden.

Das Einsatzfahrzeug war unterwegs zurück von einem Waldbrand bei Wolfslake. Die Straße von Falkensee musste wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.