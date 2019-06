Schülerinnen und Schüler bei der „Fridays for Future“-Demonstration am 24. Mai in Berlin.

Fridays for Future Schulstreik in Berlin: Schüler bangen um Versetzung

Gefährdet die Teilnahme an den „Fridays for Future“-Protesten die Versetzung? Das ist in dieser Woche ein brennendes Thema an Berlins Schulen. Schließlich fehlen den jungen Klimaaktivisten, die regelmäßig den Schulstreik in Berlin mitmachen, notwendige Unterrichtsstunden. Die in dieser Woche stattfindenden Notenkonferenzen werden zeigen, wie die Schulen damit umgehen - und ob Schüler womöglich wegen streikbedingter Sechsen im Zeugnis sitzenbleiben.

Schulen haben Ermessensspielraum

In der Senatsbildungsverwaltung sieht man keine massenhafte Versetzungsgefährdung. „Wir haben keine Hinweise, dass Schüler wegen der Teilnahme am Streik nicht versetzt werden“, so Thorsten Metter, Sprecher von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), auf Anfrage. „Konkrete Fälle für eine drohende Nicht-Versetzung aus diesem Grund haben wir nicht.“ Die Schulen könnten es Schülern ermöglichen, beispielsweise Leistungen anders zu erbringen. Das hätten auch einige Schulen gemacht.

Außerdem gebe es Spielräume. So könne laut Schulgesetz die Klassenkonferenz bei der Note 6 und fehlendem Ausgleich trotzdem Ausnahmen machen, wenn zu erwarten sei, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler „auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und bisherigen Leistungsentwicklung erfolgreich in der nächsthöheren Jahrgangsstufe mitarbeiten können“.

Schülerinnen und Schüler machen mobil

Dennoch ist die Nervosität bei einigen Schülerinnen und Schülern offenbar groß. Etwa am Lessing-Gymnasium in Wedding, wo Schulleiter Michael Wüstenberg schon vor Wochen vorsorglich auf mögliche Konsequenzen des Schulstreiks aufmerksam gemacht hatte. Mehrere Schülerinnen und Schüler hatten sich von dem Schreiben bedroht gefühlt und Ende Mai eine Kundgebung vor ihrer Schule organisiert. Dabei pochten sie auf ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit und forderten, nicht als „Schulschwänzer“ behandelt zu werden.

Das Problem: Den Aktivisten des Lessing-Gymnasiums drohen in einigen Fächern, die nur freitags unterrichtet werden, Sechsen im Zeugnis, weil sie nicht auf die erforderlichen Anwesenheitsstunden im Schulhalbjahr kommen. Das gefährdet die Versetzung. Am Montagabend gaben sie erneut eine Pressemitteilung heraus. Insgesamt 13 Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse drohe die Nicht-Versetzung, heißt es darin. Schulleiter Michael Wüstenberg wird vorgeworfen, „die aktivsten Schülerinnen und Schüler einschüchtern zu wollen, um den Protest zu schwächen“. Es habe Ausgleichsunterricht gegeben, der von der Schulleitung jedoch nicht anerkannt worden sei.

Die schwedische Schülerin Greta Thunberg am 29. März in Berlin. Sie ist Initiatorin des Schulstreiks und Vorbild für Tausende Jugendliche.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Notenkonferenz entscheidet am Donnerstag

Schulleiter Wüstenberg sieht die Vorwürfe gelassen. Es sei nicht Sache des Schulleiters, Ersatzunterricht anzuerkennen und Versetzungsentscheidungen zu treffen, sondern die der Klassenkonferenz. Dies werde am Donnerstag geschehen, wenn die Notenkonferenz für die 9. und 10. Klassen zusammentreffe.

Sollte es zu einer Nichtversetzung kommen, würden die Klassenleiter die betroffenen Familien noch am Abend verständigen. „Wir sind bemüht, dass es nicht zu Härten kommt“, sagt er. Man wolle den Protest nicht schwächen, doch müsse sich auch das Lessing-Gymnasium an die Regelungen im Schulgesetz halten und einen einheitlichen Umgang mit Schülerdemonstrationen pflegen.

Tausende protestieren für den Klimaschutz

Seit Wochen gehen Schülerinnen und Schüler bundesweit für den Klimaschutz auf die Straße. An den „Fridays for Future“-Schulstreiks in Berlin nehmen regelmäßig Tausende junge Klimaaktivisten teil. Am 29. März, als Initiatorin Greta Thunberg persönlich in Berlin mitdemonstrierte, waren laut Polizei rund 20.000 Teilnehmer dabei. Thunberg will die Schule für ein Jahr komplett streichen und sich ganz auf den Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren.

Der Berliner Landeselternausschuss hat sich gegen Sanktionen für Schülerinnen und Schüler ausgesprochen, die während der Schulzeit bei „Fridays for Future“ demonstrieren. Man begrüße das politische Engagement der Jugendlichen, so der Elternverband.