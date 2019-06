Mit Schlägen mit Hammer und Beil „Familienehre“ geschützt

Das Drama begann mit einer Hochzeitsfeier, entwickelte sich zum gewalttätigen Familienstreit und endete mit dem tragischen Tod einer jungen Frau. Mit diesen Geschehnissen vom Oktober vergangenen Jahres muss sich seit Dienstag das Berliner Landgericht befassen. Die Staatsanwaltschaft hat sieben Angehörige einer bosnischen Großfamilie angeklagt, fünf Männer und zwei Frauen.

Es sind gleich mehrere Vorwürfe, die die Anklagebehörde erhebt: Versuchter Totschlag, fahrlässige Tötung, gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz und versuchte Strafvereitelung. Da die jüngste Angeklagte erst 16 Jahre alt ist und ein weiterer Angeklagter mit 19 als Heranwachsender gilt, wird die Verhandlung vor einer Jugendkammer geführt.

Hamid R. verletzte die „Familienehre“

Der Fall, über den die Richter befinden müssen, erscheint dramatisch, brutal und verworren. In den frühen Morgenstunden des 27. Oktober 2018 geriet während einer Hochzeitsfeier in Spandau der 39-jährige Hamid R. mit mehreren Männern der feiernden Familien O. und T. aneinander. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft eskalierte der Streit, was der 39-Jährige dabei äußerte, empfanden seine Kontrahenten als schwere Verletzung ihrer Familienehre.

Hamid R. verließ schließlich die Hochzeit und ging in ein Café an der Prinzenallee in Gesundbrunnen. Dort wurde er von den Angeklagten gestellt, die ihn der Anklage zufolge in unfassbarer Brutalität attackiert haben sollen. Als Hilfsmittel zur Wiederherstellung der verletzten Familienehre kamen dabei zum Einsatz: Ein Hammer, ein Beil, eine Eisenstange und ein Hockeyschläger.

Aus Samir O.s Waffe löste sich ein Schuss - und traf seine Schwester tödlich

Erst als das Opfer lebensgefährlich verletzt und regungslos am Boden lag, sollen die Angeklagten von ihm abgelassen haben. Dann allerdings wurde das brutale Geschehen zur Tragödie. Der Angeklagte Samir O. (29) soll eine automatische Pistole der Marke Glock, Kaliber neun Millimeter in der Hand gehalten haben, aus der sich unbeabsichtigt ein Schuss löste. Der traf seine Schwester tödlich.

Selbst im großen Schwurgerichtssaal 700 im Gerichtsgebäude in Moabit wurde es eng, als die 7. Kammer am Dienstag erstmals zusammentritt. Sieben Angeklagte, 13 Verteidiger, ein Nebenkläger mit zwei Anwälten, zwei Sachverständige und zwei Vertreterinnen der Jugendgerichtshilfe, sie alle mussten Platz finden. Auch die Zuschauerbänke waren komplett gefüllt, überwiegend durch Angehörige der Angeklagten.

Für die Ermittler der Polizei bot sich beim Eintreffen am Tatort zunächst das Bild eines heillosen Durcheinanders. Es dauerte seine Zeit, bis sich das diffuse Bild des Tatgeschehens lichtete. Zweieinhalb Wochen nach der Tat werden die Angeklagten festgenommen, die fünf Männer sitzen seither in Untersuchungshaft.

Ismet H. soll 27 Mal mit Beil zugeschlagen haben - Amir O. 29 Mal mit dem Hammer

Dafür, dass die Polizei erst einmal Licht ins Dunkel der Ereignisse bringen musste, hat die Staatsanwaltschaft erstaunlich präzise Einzelheiten der angeklagten Tat bei der Verlesung der Anklageschrift vorgebracht. Der Angeklagte Ismet H. soll 27 mal mit der stumpfen Seite des Beils auf das Opfer eingeschlagen haben. Dem Angeklagten Amir O. legt die Anklagebehörde 29 Schläge mit einem Hammer und einer Eisenstange zur Last.

16-Jährige soll 26 Mal mit dem Hammer zugeschlagen haben

Selbst die jüngste Angeklagte (16) soll 26 Mal mit dem Hammer und viermal mit dem Hockeyschläger auf den 39-Jährigen eingeschlagen haben. Der zweiten Frau auf der Anklagebank, Mujesira O. wirft die Staatsanwaltschaft vor, die Waffe ihres Mannes Samir O. beiseite geschafft zu haben, aus der sich der tödliche Schuss löste. Die 30-Jährige ist zum Prozessauftakt nicht dabei, sie hat erst am Freitag ein Kind zur Welt gebracht.

Für den nächsten Prozesstag am 7. Juni haben die Verteidiger Stellungnahmen ihrer Mandanten angekündigt, Samir O. will sich umfassend äußern, für drei weitere Angeklagte wollen die Anwälte Erklärungen verlesen. Für den Prozess sind insgesamt 20 Verhandlungstage vorgesehen, das Urteil soll Anfang Oktober gesprochen werden.