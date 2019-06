Kinder sollten nie allein ohne Aufsicht der Eltern in offenen Gewässern, zum Beispiel in Flüssen, baden

Badegefahren DLRG: Kinder sollten nie allein in Flüssen und Seen baden

Mittags Schulschluss und dann raus an die Badestellen von Havel und Spree? Das ist nicht nur für Kinder, die noch nicht sicher schwimmen können, gefährlich. Michael Neiße ist Einsatzleiter beim DLRG Landesverband Berlin, der für die Rettungsstationen an der Unterhavel, Oberhavel, am Müggelsee und an Dahme-Spree zuständig ist. Ab und zu werden die Mitarbeiter auch an den Schlachtensee gerufen, wenn zum Beispiel eine Person vermisst wird. Der ehrenamtliche Mitarbeiter erklärt, was Eltern und Kinder beim Baden an offenen Gewässern zu beachten haben.

Berliner Morgenpost: Kann man überall in den Fluss oder den See springen, wo es gerade schön ist?

Michael Neiße: Prinzipiell ist es nur dort erlaubt, wo Badestellen ausgewiesen sind.

Weil es nur dort sicher ist?

Es gibt natürlich viele wilde Badestellen ohne Aufsicht. Wirklich sicher ist es aber nur dort, wo eine Rettungsstation ist.

Das heißt, dass die Eltern sich dort in Ruhe sonnen können?

Nein, die Eltern sind immer in der Verantwortung. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind am Wasser spielt, sollte die Mutter nicht am Strand mit dem Smartphone spielen. Vor allem, wenn das Kind noch nicht schwimmen kann, muss sie immer einen Schritt daneben bleiben, damit im Notfall ein Griff reicht.

Auch wenn es nur im flachen Wasser spielt?

Gerade im brusttiefen Wasser ist es schwierig. Denn man sieht nicht, was unter der Wasseroberfläche ist. An der Badestelle in Reiswerder im Tegeler See zum Beispiel ist auch ein Schiffsanleger. Dadurch wird dort an einigen Stellen der Sand weggespült und es entstehen Löcher. Da reicht ein Schritt zur Seite und das Kind ist unter der Wasseroberfläche abgetaucht.

Gelten Kinder, die das Seepferdchen haben, schon als sichere Schwimmer?

Nein, auf gar keinen Fall. Sie haben lediglich gelernt, sich 25 Meter über Wasser zu halten und einen Tauchring vom Beckengrund zu holen. Erst wenn ein Kind das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat, kann man davon ausgehen, dass das Kind gut schwimmen kann.

Und dann darf es allein nach der Schule an die Badestelle?

Das müssen letzten Endes die Erziehungsberechtigten beurteilen. Wenn sie ihr Kind allein an den See lassen und es passiert etwas, bleiben sie in der Haftung.

Wie sollen Eltern also reagieren, wenn der Zwölfjährige mittags auf Arbeit anruft und fragt, ob er mit seinen Freunden in einem offenen Gewässer baden gehen darf?

Dann würde ich es ihm nur erlauben, wenn er eine offizielle Badestelle aufsucht und noch ein Erwachsener als Aufsicht dabei ist. Alles andere wäre mir persönlich als Elternteil zu riskant. Denn wenn wirklich etwas passiert, können Kinder in diesem Alter noch nicht schnell genug und richtig reagieren.

Was wäre die Alternative, wenn kein Erwachsener Zeit hat und mitgehen kann?

Dann sollen die Kinder lieber ins Schwimmbad gehen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es Bademeister und Rettungsschwimmer gibt, sondern auch, dass man ein Kind unter Wasser sieht. In Flüssen und Seen ist das nicht der Fall.

Jeder kennt die Baderegeln, was sind noch einmal die wichtigsten?

Nie mit vollen Magen, aber auch nicht mit leerem Magen baden. Nicht von der Sonne aufgeheizt ins Wasser springen, denn wir haben zwar derzeit 22 Grad an der Wasseroberfläche, aber in der Tiefe ist es wesentlich kälter. Niemals in unbekannten Gewässern baden und nur soweit rausschwimmen, wie man es sich zutraut. Also statt den See zu überqueren, lieber am Ufer entlang schwimmen. Und immer zu zweit baden gehen.

Hat sich die Hitze bereits an ihren Einsatzzahlen bemerkbar gemacht?

Am vergangenen Donnerstag sind wir bei dem starken Wind vermehrt zu gekenterten Segelbooten gerufen worden. Etwas häufiger sind auch die Erste-Hilfe-Einsätze geworden. Aber das ist nicht verwunderlich. Wenn mehr Menschen an den Badestellen unterwegs sind, können sich auch mehr verletzen, zum Beispiel an Muscheln und Scherben schneiden.

