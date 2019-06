Große Politik beim Spargelessen im Hotel Intercontinental

Berlin. Es ist eine gute und lange Tradition: Am Montagabend lud die Berliner Pressekonferenz zum Spargelessen ins Hotel Intercontinental an der Budapester Straße ein – und alle kamen. Bis auf eine. Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Ehrengast und Dinner-Rednerin eingeladen worden war, hatte kurzfristig abgesagt. „Kann man verstehen“, hieß es bei den Gästen angesichts der Nachwirkungen der Europa-Wahl.

Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, mit Zoodirektor Andreas Knieriem (l.) und Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys.

So blieb viel Zeit, um bei Shrimps-Vorspeise und Spargel an den gut besetzten Tischen über die aktuelle politische Lage zu diskutieren. Der Einladung des Vorsitzenden der Berliner Pressekonferenz, Thomas Klein, waren gefolgt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Grünen-Senatoren Ramona Pop (Wirtschaft) und Regine Günther (Verkehr), Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der neue CDU-Chef Kai Wegner, der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger, die Grünen-Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel, die Linken-Chefin Katina Schubert.

Michael Müller und Thomas Klein, Vorsitzender der Berliner Pressekonferenz.

„Und alle ehemaligen Regierenden Bürgermeister sind da“, freute sich Klein. Denn auch Eberhard Diepgen (CDU), Walter Momper (SPD) und Klaus Wowereit (SPD) hatten angesichts des Höhenflugs der Grünen und der Krise der Volksparteien viel zu besprechen. Über Klimaschutz, Mobilität und die Verschiebungen in der Parteienlandschaft unterhielten sich ebenfalls angeregt Zoodirektor Andreas Knieriem, die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, oder der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin, Christian Hoßbach.

BVG-XChefin Sigrid Nikutta mit dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD)

Weil die Hauptrednerin ausfiel, wurde umso lebhafter an den Tischen diskutiert. „Ist Andrea Nahles nun selbst schuld oder wurde sie gemobbt“, war eine der zentralen Fragen. Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus. Und wer soll neuer Parteichef werden? Und wer wird Spitzenkandidat in Berlin - bei SPD, CDU und Grünen? Viele Fragen, viele Antworten – und viele Spekulationen. An diesem Abend waren die sogar bei der Berliner Pressekonferenz erlaubt.